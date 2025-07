Brussel·les obre un procediment d'infracció a l'Estat per la intervenció del govern espanyol en l'opa

La Comissió Europea ha obert un procediment d'infracció a l'Estat per la intervenció del govern espanyol en l'opa del BBVA sobre el Banc Sabadell.

En un comunicat publicat aquest dijous, Brussel·les considera que la llei espanyola sobre la defensa de la competència -que en l'article 60 atorga poders al Consell de Ministres per decidir sobre operacions de concentració- no està alineada amb els tractats de la UE. Segons l'executiu comunitari, la normativa espanyola pot soscavar els poders del Banc Central Europeu (BCE), que en operacions d'aquesta magnitud és l'autoritat competent. Amb l'obertura de l'expedient, Brussel·les inicia un procés perquè Espanya impulsi un canvi legislatiu que, si no es produeix, podria derivar en sancions.

Segons estableix a llei espanyola 15/2007 sobre la defensa de la competència, el Consell de Ministres "podrà valorar concentracions econòmiques atenent criteris d'interès generals diferents de la defensa de la competència". En el llistat de supòsits que menciona la llei hi apareixen qüestions com la defensa i la seguretat nacional, la lliure circulació de béns i serveis dins el territori nacional o la garantia d'un manteniment "adequat" dels objectius de regulació sectorial, entre altres.

A ulls de la Comissió Europea, el text xoca directament amb reglaments europeus com el mecanisme únic de supervisió, la directiva sobre requisits de capital i els tractats de funcionament de la UE, els quals estableixen quines són les competències dels estats membres en operacions de fusió bancària.

L'origen del procediment d'infracció obert aquest dijous neix de la denúncia d'un ciutadà que havia alertat a la Comissió Europea de possibles bretxes entre la legislació espanyola i el dret de la Unió Europea en l'operació.

L'obertura de l'expedient per part de la Comissió Europea es fixa en la legislació espanyola i, per tant, fa referència a les competències que té el govern central en operacions d'aquest tipus. Així, Brussel·les no es qüestiona l'operació de fusió en si, sinó que es limita a resoldre les disposicions jurídiques contràries al dret de la UE.

En aquest sentit, el procediment d'infracció no suposa un fre a l'operació, tot i que faltarà veure si tant els serveis jurídics del BBVA o el Sabadell l'utilitzen d'argument en la seva negociació.