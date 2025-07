El Cafè Aventura obre inscripcions als premis a millor empresa i idea de negoci

Sabadell celebrà una nova edició, la tretzena, del “Cafè Aventura: Fòrum d’Emprenedoria de Sabadell”. L’esdeveniment, organitzat per l’Ajuntament, té com a objectiu donar suport a projectes empresarials i a persones emprenedores amb iniciatives innovadores i amb alt potencial de creixement, especialment si compten amb base tecnològica.

El fòrum s’adreça tant a iniciatives empresarials a punt de néixer com a empreses ja constituïdes amb menys de tres anys de trajectòria. En total, es posen en joc premis valorats en més de 9.000 €, repartits entre les diferents categories. “Amb el Cafè Aventura reforcem el compromís del govern municipal per afavorir la creació i consolidació d’empreses innovadores, a més de reconèixer el talent local i incentivar que aquest es quedi i creixi a la nostra ciutat”, explica el tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica, Projecció de Ciutat i Turisme, Lluís Matas.

Els premis es classifiquen en dues categories. La categoria "Millor empresa" està adreçada a empreses amb una trajectòria empresarial igual o inferior a 3 anys en el moment de presentar la sol·licitud i la categoria “Millor projecte empresarial” és per a persones emprenedores o estudiants amb una idea de negoci innovadora, creativa i amb potencial d’execució.

Dins la “Millor empresa” s’estableixen dos premis. Per a la primera empresa classificada la dotació econòmica és de 4.000 euros, l’accés a un programa de mentoring i l’entrada a un espai de cotreball durant mig any. Per a la segona empresa la dotació econòmica és de 2.500 € i també accés a un programa de mentoring. D’altra banda, per la categoria “Millor projecte empresarial” hi ha un únic premi de 2.500 €, 10 hores d’assessoria i l’accés a un espai d’incubació.

El període d’inscripció està obert fins al 3 d’octubre de 2025. D’entre totes les candidatures rebudes, se seleccionaran 15 projectes o empreses que tindran l’oportunitat de presentar-se durant l’acte central, el pròxim 27 de novembre de 2025.

En les dotze edicions anteriors del Cafè Aventura, s’han inscrit 368 projectes, dels quals 161 han participat activament al fòrum, amb una assistència global de 710 persones (xifres actualitzades a la 12a edició). Des dels inicis, s’han atorgat premis per valor de 92.000 €, consolidant aquest esdeveniment com un referent per a l’emprenedoria local.