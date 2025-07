Torres Pradas, a la Fira Milano Unica

L’empresa tèxtil sabadellenca Torres Pradas ha participat un any a la Fira Milano Unica, on ha presentat la col·lecció d’hivern 2026-2027, un dels esdeveniments més importants en el calendari europeu de fires tèxtils. Josep Mimó, director d’exportació de Novalansa –empresa del grup Torres Pradas–, la cita milanesa és “la primera fira important d’hivern a Europa i ha reunit un públic molt divers”, explica.

A banda del públic italià, enguany Milano Unica ha rebut compradors i professionals de tot el continent europeu –belgues, polonesos, francesos i alemanys– i també representants de mercats extracomunitaris, com mexicans i nord-americans, atrets per les col·leccions sabadellenques. Mimó considera que el certamen acabarà esdevenint el més rellevant del sector, inclús superant la històrica Première Vision de París. “La Fira de Milà és increïble”, afirma, destacant que el seu enfocament europeu és clau per al futur del tèxtil continental.

En aquesta línia, Mimó afegeix que la cita transalpina ha apostat per acollir expositors europeus, privant a d’altres de fora del continent, amb qui és pràcticament impossible competir-hi per preus, malgrat que no treballin amb productes de qualitat.

Enguany, la companyia tèxtil sabadellenca, únic representant de la ciutat a Milà, hi ha participat amb dos estands; per un costat amb la divisió New Junior –sportswear masculí– i, per l’altra, amb Novalansa i Premier Tex –peces exteriors (abric, jaqueta etc…) de dona executiva–. El confort, de fet, s’ha convertit en un must de les col·leccions, i això està estretament lligat a l’ús de matèries naturals i teixits suaus. “Hi ha una fugida general del polièster. El consumidor europeu busca teixits que respectin la pell i que proporcionin una sensació agradable durant tot el dia. Fibres com la viscosa i el cotó guanyen terreny, tant per la seva comoditat com per la seva sostenibilitat, una característica que s’ha convertit en gairebé imprescindible”, explica el director d’exportació. “Cada vegada és més difícil vendre res que no sigui sostenible. Fins i tot grups com Inditex ja no accepten ni un folre que no compleixi criteris de sostenibilitat”.

Aquest canvi d’escenari obliga a les empreses a adaptar-se ràpidament a les exigències del mercat, cosa que també comporta una pujada de preus. “No tenim opció: si volem oferir un producte sostenible, la col·lecció també serà més cara”, admet. Així i tot, Josep Mimó considera que és una evolució necessària i positiva per al sector, que contribueix a crear una indústria més responsable i alineada amb els valors actuals dels consumidors.

Malgrat el context econòmic complex que es viu a Europa, el director d’exportació assegura que ha detectat una petita revifalla pel que fa al consum, malgrat que el mercat minorista encara presenti dificultats. “Hem de buscar alternatives, reinventar-nos, i ens estem centrant cap al continent americà: ens està funcionant Mèxxic, Perú, Colòmbia i Bràsil, on hem obert recentment”, apunta.