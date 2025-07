Carlos Fuentes tanca una llarga trajectòria a Sabadell i assumeix nous càrrecs a Mallorca

El sabadellenc d’adopció, Carlos Fuentes, frare franciscà, sacerdot i conegut presentador de televisió, ja va anunciar fa un any, que l'agost del 2024, deixaria Sabadell per assumir nous reptes a Mallorca.

El canvi de rumb ha estat just aquest juny i el mateix Fuentes ha volgut explicar els motius. El bisbe de Mallorca l’ha nomenat rector de quatre parròquies a l’illa, un càrrec que afronta “amb molta il·lusió al nou projecte”.

Amb aquesta decisió, Fuentes tanca una llarga trajectòria a Sabadell, on ha estat una figura de referència en l’àmbit religiós, educatiu i comunicatiu. “Després d’anys com a director de l'Escola de Sant Francesc i com a superior del convent de Sabadell, era moment de fer un canvi”, afirma. “Ja fa dos anys que vaig avisar que deixaria l’escola”, aclareix.

Segons explica, es tracta d’una decisió personal però consensuada: “Coneixia ja la zona; és una decisió pròpia i pactada amb els superiors dels franciscans”. El vessant mediàtic del multifacètic Fuentes també variarà: “He deixat el programa perquè no puc fer-lo des de Mallorca”, diu sobre Catalunya Opina. “Treballo cinc dies a la setmana a IB3 i a COPE Balears m’encarrego de la coordinació”, recalca.

Així i tot, avança que encara té projectes a la vista: “Estem intentant recuperar el programa Ara i aquí a La 2, a través de la productora de MasterChef”. A Mallorca, Fuentes compagina les seves funcions de rector amb les de delegat episcopal dels mitjans de comunicació de la diòcesi, càrrec que ocupa des de fa un mes.

Tot i el trasllat, Sabadell continua present al seu cor: “Sabadell ha estat la meva ciutat i ho continuarà sent. La meva família i amics viuen a Sabadell”, afegeix. “Fa onze anys que vinc a l’estiu; aquest any he estat combinant Mallorca i Sabadell”, explica. I abans de marxar definitivament, es va acomiadar de la ciutat: “Vaig trucar a l’alcaldessa Marta Farrés per explicar que marxava de Sabadell, agraint a la ciutat tot el que m’ha donat”. Finalment, ha volgut recordar els seus inicis: “Estic molt agraït a la parròquia de Sant Vicenç i al mossèn Alfons Gea, rector del Sant Vicenç. Va ser on vaig fer la meva primera missa”.