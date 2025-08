Un accident de trànsit entre dos camions a la B-124 provoca llargues retencions a la sortida de Sabadell

Aparatós accident entre dos camions a la carretera de Prats de Lluçanès, en direcció cap a Castellar del Vallès. L’avís ha saltat cap a les 11 h del matí, aproximadament, d'aquest dilluns després que un camió topés lateralment amb un altre de grans dimensions. Arran de l’accident, un dels dos vehicles ha perdut desenes de litres de combustible i els serveis de neteja han anat a preservar la zona per tal de reduir al màxim qualsevol possibilitat de provocar un nou accident per culpa de la substància altament inflamable.

El Sistema d’Emergències Mèdiques ha desplegat dues ambulàncies per socórrer les víctimes. La conductora que, segons sembla, sense voler, ha ocasionat l’accident ha estat atesa pel SEM per una crisi d’ansietat que ha patit al moment. La dona ha estat atesa pels auxiliars sanitaris i li han donat l’alta in situ després de realitzar-li unes proves i decretar que no era necessari traslladar-la a l’hospital.

El camió accidentat a la B-124

L’incident s'ha ocasionat en un tram inicial de la carretera B-124 que uneix diversos carrers i carreteres i és una zona de màxima afluència per on cada dia passen milers de persones que no tenen una altra opció –o és la més ràpida–, ja que enllaça dues ciutats com Sabadell i Castellar del Vallès.

A part del servei de neteja, diversos agents de la Policia Municipal s'han desplaçat al lloc dels fets a solucionar la situació i a resoldre l’afectació en el trànsit causada per l’accident. Desenes de cotxes han hagut d’esperar que se solucionés del tot el problema i s'han generat grans retards en diverses línies d’autobús que requerien passar per aquell tram de carretera per poder dur a terme el seu servei.

