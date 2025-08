La veu dels accionistes del Banc Sabadell: “Ara és el banc més creïble d’Espanya"

Els accionistes del Banc Sabadell han donat llum verda aquest dimecres al full de ruta que la cúpula de l'entitat ha dissenyat per respondre a l'opa del BBVA amb la venda de la filial britànica TSB i fent un repartiment extraordinari de dividends valorat en 2.500 milions d'euros. Una decisió que ha comptat pràcticament amb l'unanimitat dels accionistes. El Diari ha parlat amb una representació de tres accionistes sabadellencs.

Jordi Casas. President de l’Associació d’Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell

Jordi Casas, president de l’associació d’accionistes minoritaris del Banc Sabadell, no té dubtes: la venda del TSB ha estat una jugada mestra. “Ha estat una operació que amb el temps ha resultat molt bona pel banc i estratègica perquè ha permès poder vendre un actiu que facilita més centrar-se en el mercat espanyol”, defensa. “S’ha fet un pas que dificulta molt al BBVA dur a terme l’operació” de compra. Amb això, l’equilibri estratègic es desplaça a favor del Sabadell. Casas recorda que la compra del TSB no va ser fàcil. Va ser una operació pensada “en el futur”, amb dificultats inicials i el cost d’integrar dos bancs. Però el temps li ha donat la raó: a llarg termini, assegura, ha estat “una grandíssima operació”. Casas confia plenament en la direcció actual del banc. “És el banc més creïble d’Espanya, amb plans estratègics que es compleixen”.

Josep Maria Sabatés, Accionista del Banc Sabadell

Entre la memòria històrica i fidelitat al Sabadell, Josep Maria Sabatés, accionista del Banc, considera la venda del TSB com una operació estratègica per a defensar el banc davant d’un perill molt més gran: l’OPA hostil del BBVA. “Que el drac no se’ns mengi”, resumeix. Sabatés considera l’oferta del BBVA “una falta de respecte”. Segons ell, l’oferta del BBVA està “mal plantejada” i sosté que “va contra l’esperit de l’accionista i del petit empresari. I això és sagrat”.

Pel que fa al nou pla estratègic del Sabadell, amb una previsió de 6.300 milions d’euros, reconeix que ell seria “més moderat”. El que vol, com tants altres accionistes, és continuïtat. “Fa molts anys hi va haver gent que va apostar pel Sabadell, es van jugar el patrimoni per tirar-ho endavant. I ara han de venir uns de fora a treure’n el suc? No, ni parlar-ne”.

Josep Manuel Suàrez, accionista del Banc Sabadell

Per a Josep Manuel Suàrez, accionista del Banc Sabadell i testimoni directe de l’etapa britànica del banc, la venda del TSB no és només encertada, sinó necessària. “Jo estava a Londres quan es va comprar i en aquell moment va ser una molt bona operació.” El banc volia créixer, i amb una sola oficina al Regne Unit, l’adquisició del TSB va ser una aposta per expandir la banca personal en un nou mercat. Ara, però, el context és diferent.

L’OPA hostil ha canviat les regles del joc. Suàrez ho té clar: “És un bon moment per fer la venda i veure unes plusvàlues”. Amb el dividend especial a l’horitzó i el suport massiu dels accionistes —“hi ha hagut molta delegació de vot”, confirma— Suárez preveu una aprovació clara de l’operació. I mira encara més enllà: el nou pla estratègic 2025-2027 li sembla “molt ambiciós” i una prova de força. Tant, que conclou que, a la vista d’aquest pla, “el Banc Sabadell pot continuar independent ‘forever’”.