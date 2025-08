El dilema del BBVA amb l'opa al Banc Sabadell: "O millora l'oferta, o no té res a fer"

O el BBVA millora l'oferta per adquirir el Banc Sabadell, o "no té res a fer". Experts consultats pel Diari consideren que la venda del TSB, el macrodividend de 2.500 milions d'euros anunciat pel pròxim març i el pla estratègic anunciat per l'entitat comprometen el futur de l'opa.

El degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carlos Puig de Travy, creu que l'operació iniciada pel BBVA fa quinze mesos "ja no té sentit" si no augmenta la proposta d'adquisició.

El valor de l'acció del Sabadell ha crescut un 72% des de l'anunci de l'opa, el maig de 2024, mentre que l'evolució del BBVA ha estat del 54% en el mateix període. "Hem passat d'una prima del 30% a una prima negativa. No pots anar a una opa amb una prima negativa. Avui, el Banc Sabadell es valora en més de 200.000 milions d'euros... és una quantitat important", argumenta l'expert.

Un instant de la junta d'accionistes celebrada a Fira Sabadell aquest dimecres

Juanma Peláez

Hi coincideix l'economista sabadellenc, Joan B. Casas, que només veu continuïtat a l'opa si es compleixen dos requisits: "Hi ha d'haver una millora substancial de l'oferta i que aquesta convenci als inversors institucionals, motivats per la rendibilitat", assevera. L'entitat d'origen basc ha rebutjat apujar l'oferta fins ara.

Ambdós recorden que tant la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) com el govern de l'Estat han imposat condicions dures al BBVA, com el fet que les dues entitats hagin de mantenir la seva independència durant, com a mínim, tres anys. "Les sinèrgies s'han posat difícils i tens particulars, associats i empleats en contra...", constata Puig de Travy.

Quin missatge deixa la doble junta?

Segons els experts, l’ampli suport dels accionistes del Banc Sabadell en l'aprovació de la venda del TSB i el macrodividend –amb el 99,6% i 99,7% de vots favorables– té una lectura en clau de l'opa. "El més normal seria que qui vota a favor del dividend, vulgui quedar-se fins al març per cobrar-lo", defensa Puig de Travy.

Així mateix, Joan B. Casas considera que l'accionista ha optat per continuar en solitari "en un entorn espanyol molt estable", en contrast amb el projecte del BBVA, "amb una part importantíssima del negoci a Mèxic i Turquia, més inestables".