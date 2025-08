Esquivarà Sabadell l'onada de calor?

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha emès aquesta setmana un avís per la previsió de temperatures que poden superar els 40 graus a diferents punts de la península. El pronòstic d'un temps extremadament calorós s'estén per bona part de l'Estat i arriba fins a Catalunya, tal com reflecteixen els mapes.

Per a considerar que experimentem una onada de calor a Sabadell, cal que les temperatures màximes superin els 33,1 °C durant tres dies consecutius o més. Una situació que no sembla que s'hagi de produir aquesta setmana, en què la ciutat esquiva el fenomen més potent.

A pesar d'una pujada significativa dels termòmetres en els últims dies, encara som lluny de l'onada de calor que es va viure a finals del juny passat. Aquesta vegada, les màximes s'han quedat per sota dels 33 graus fins ara, segons dades de l'Estació Automàtica de Sabadell. I, de la mateixa manera, les mínimes han baixat dels 20 graus, registres que eviten parlar de nits tòrrides o tropicals.

La tendència en els pròxims dies dibuixa un escenari similar, amb calor, però no intensa. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) exclou el Vallès Occidental dels punts de més xafogor. De fet, l'avís per calor intensa només s'estén a les comarques de Ponent. Sigui com sigui, caldrà estar atents a l'evolució climàtica i evitar exposar-nos al carrer en les hores de més sol.