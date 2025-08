Formació i Treball tanca el semestre amb més de 3,5 tonelades de roba recollides

La Fundació Formació i Treball consolida el seu lideratge en la recollida de roba a Catalunya, concretament a les províncies de Barcelona i Tarragona, amb un total de 3.649.000 kg de samarretes, pantalons, jerseis, sabates i centenars de complements de segona mà recopilats durant el primer semestre de 2025.

Tota aquesta roba ha estat recollida de manera directa a través dels 1.947 punts de recollida repartits per tot el territori. Aquest procés es duu a terme mitjançant dos tipus de contenidors visiblement diferents: els vermells, ubicats a la via pública i vinculats a la Cooperativa Moda re-, i els taronges, associats directament a la Cooperativa Roba Amiga.

Una part clau d’aquest èxit d’aquest any es troba a Sabadell, on la nova planta tèxtil de 28.144 m² ja ha entrat en funcionament. Aquesta infraestructura puntera, que estarà plenament operativa a finals d’any, no només reforça el compromís ambiental de l’entitat, sinó que també genera ocupació i impulsa la recerca tecnològica que cada vegada serà més important per a la reutilització de roba. La planta sabadellenca, a més a més, incorpora un laboratori d’anàlisi especialitzat en fibres, composició tèxtil i control de qualitat. Aquest centre permet identificar i processar les peces segons criteris cada cop més sofisticats, adaptant-se a les exigències d’un mercat tèxtil en plena transformació cap a la sostenibilitat.

Una treballadora de la Fundació Formació i Treball

Víctor Castillo

De la roba usada al treball digne

Més enllà de les xifres, l’impacte social del projecte és contundent: per cada 31.300 kg de roba recollida, es crea un lloc de feina per a una persona en situació de vulnerabilitat. Només en l’últim any, 497 persones han estat contractades a través de l’empresa d’inserció vinculada a la Fundació, aprenent un ofici mentre contribueixen a la protecció del planeta. D’altra banda, la Fundació promou processos de reciclatge post consum per a peces de roba que ja tenen un desgast excessiu i a les quals no se’ls pot donar una segona vida. Aquests processos suposen el 32% del material tèxtil que gestiona l’entitat.

Respecte a la roba de recollida, el 62% del tèxtil gestionat per l’entitat es recupera i es canalitza per a la seva reutilització a través dels punts de venda de la marca Moda re-, propis (32, en total) i de l’Estat (160). Aquesta recollida es fa amb l’objectiu de comercialitzar-ne de manera solidària la roba reutilitzada o de donar-la mitjançant els Programes d’Entrega Social atenent 7.545 famílies que es troben en situació de risc d’exclusió social. Amb aquesta nova planta a Sabadell, doncs, la ciutat es posiciona com un pol estratègic dins la revolució verda del tèxtil català i confirma un pas més cap a una economia que posa les persones i el planeta al centre.