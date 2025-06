Seixanta multes a conductors de patinets a Sabadell en una setmana

El Servei Català de Trànsit va coordinar la penúltima setmana de maig una campanya amb la Policia Municipal de Sabadell i Mossos d'Esquadra per castigar conductes de risc de ciclistes i usuaris de vehicles de mobilitat personal (VMP) en l'àmbit urbà. El desplegament a la ciutat va acabar amb un total de 64 denúncies a ciclistes i conductors de patinets en set dies.

De les multes, el 92% corresponen a denúncies a VMP, la majoria de les quals per infraccions de circulació: circular per voreres, amb auriculars, fent servir el mòbil, no respectar un semàfor en vermell o anar a bord més d'una persona.

Què diu la normativa?

Cal recordar que els conductors estan obligats a complir les normes i senyals de trànsit com amb qualsevol altre vehicle. La llei de Trànsit estipula que els patinets elèctrics no poden circular per travesseres, vies interurbanes o túnels urbans; els conductors estan obligats a sotmetre’s a les proves d’alcohol i drogues -taxa 0,0 per a menors-; no es pot utilitzar mòbil ni auriculars durant la conducció d’un patinet elèctric; el seu ús és unipersonal (sense acompanyant); no es poden superar els 25 km/h; i, de nit o amb poca visibilitat, cal circular amb llum i roba o elements reflectors.

En els últims anys, de mitjana, a Sabadell es posen unes 800 denúncies a conductors de patinets per diferents infraccions a la ciutat. Això suposa que cada dia es multen dues persones per saltar-se la normativa. Segons es desprèn de les darreres memòries policials, circular per la vorera, anar dues persones o més a bord o conduir amb auriculars són les sancions més habituals als nostres carrers.