Set curiositats del retorn del CE Sabadell a la Lliga Hypermotion

La realitat del CE Sabadell ha canviat radicalment en molt poc temps. Dues temporades, dos ascensos consecutius i un retorn al futbol professional cinc anys després. Els arlequinats competiran en una Lliga Hypermotion plena de grans equips i que també portarà algunes dades curioses i anècdotes durant tota la 26-27. Repassem set curiositats del Centre d'Esports i la categoria:
45a temporada a Segona
Quan arrenqui la 26-27, el Centre d'Esports encetarà la seva 45a temporada de la història a la segona categoria del futbol espanyol. En els últims temps ha costat consolidar el projecte en el futbol professional, però aquesta dada és la millor representació de la magnitud del club. El Sabadell és el quart equip que més anys ha estat a Segona, només per darrere de l'Sporting de Gijón (54 temporades), el Real Murcia (53) i el Tenerife (49). Asturians i tinerfenys seran rivals enguany.
Per començar, un camp que va certificar l’últim descens amb públic
Les causalitats del destí faran que la primera casella de la partida del Centre d’Esports a la Segona Divisió sigui a la plaça on es va certificar matemàticament l’últim descens amb públic, és a dir el de la temporada 14-15. Al Molinón, molts arlequinats van fer el seu últim desplaçament en el futbol professional i, ara, podran fer el primer d’una nova etapa. Aquell últim precedent amb públic a les graderies, el maig del 2015, corresponia a la 41a jornada de, aleshores, la Lliga Adelante.
El Sabadell ja fregava un descens sonat que només faltava confirmar matemàticament amb una tarda que va ser tràgica davant d’un Sporting de Gijón que acabaria aconseguint la segona plaça d’ascens directe a Primera en l’última jornada de competició. Els locals, dirigits pel Pitu Abelardo, es van imposar per 2 a 0 amb dianes de Carlos Castro i Nacho Cases abans de la mitja hora de joc davant d’un Sabadell inoperant que no va poder allargar fins al final les opcions de salvació.
La Segona Divisió amb més filials des del 2018
En la Lliga Hypermotion 26-27 hi competiran dos filials: la Real Sociedad B, que va mantenir la categoria aquesta passada temporada, i el Celta Fortuna, acabat d’ascendir des de la Primera Federació, com el Sabadell, després d’imposar-se a la Ponferradina en el play-off d’ascens. Amb la doble representació d’equips dependents en la categoria de plata es dona una situació que no passava des de fa nou anys, en la temporada 2017-18, quan també va haver-hi per última vegada dos filials amb el Barça Atlètic i el Sevilla Atlético, que van acabar descendint de categoria tots dos. L’anterior precedent també el va viure el Sabadell, en la temporada 13-14 amb el Barça B i el Madrid Castilla.
Molts exarlequinats per retrobar-se
És un fet força habitual i passa cada temporada, a la categoria que sigui, però aquesta vegada, segurament, fa més il·lusió. El Sabadell es trobarà amb molts exs en la seva aventura per la Segona Divisió. És cert que encara és d’hora per saber quines seran les plantilles definitives de cada equip, però, si no passa res estrany, futbolistes com Grego Sierra (Burgos), Jacobo González (Real Oviedo), Agus Medina (Albacete) o Marc Domènech (Andorra), entre d’altres, passaran per la Nova Creu Alta com a visitants.
Fins a cinc rivals de fora de la península
Per als aficionats que tenen més ganes de viatjar i fer quilòmetres amb el Sabadell, la temporada serà especialment moguda. Fins a cinc desplaçaments d’enguany seran fora de la Península Ibèrica, tot i que dos d’ells són dels més còmodes, realment. Als ja habituals a la categoria, els dos conjunts canaris UD Las Palmas i CD Tenerife, s’afegeix un rival més: la AD Ceuta, que fins i tot es troba en un altre continent, al nord d’Àfrica. Potser és el desplaçament logísticament més complicat. Els altres dos, són força més còmodes: Andorra, que ja va ser rival a Segona B i Primera Federació, i un destí habitual, tot i que també contra altres rivals, el RCD Mallorca.
De jugar contra el filial a fer-ho contra el primer equip en dos anys
El doble ascens del CE Sabadell ha portat el club a viure una realitat radicalment oposada en molt poc temps. El cas més flagrant és el del Mallorca. La temporada passada, a Segona Federació, el conjunt arlequinat es va enfrontar al filial mallorquinista. Ara, en la 26-27, es veurà les cares amb el primer equip, que acaba de baixar de Primera tot i el seu ambiciós projecte. Contra el segon equip bermellón, el Centre d’Esports va aconseguir el triomf en les dues jornades que es van veure les cares: 0-2 a domicili i 4-0 a la Nova Creu Alta. També a les Balears el Sabadell va jugar contra clubs humils com l’Andratx o la Peña Deportiva i ara ho farà contra un històric que buscarà l’ascens.
Dos sabadellencs infiltrats a Montilivi
Entre els partits més esperats per l’afició arlequinada es troben els dos derbis catalans que es viuran davant del Girona, un dels equips que ha baixat de Primera Divisió i que estarà entre els candidats a la zona alta. El partit a Montilivi serà el primer del 2027, el 3 de gener, mentre que a la Nova Creu Alta tots dos jugaran ja en el tram final de la competició, el 2 de maig. Els dos enfrontaments seran especials per al Pol Díaz i el Dani Vigara, sabadellencs que treballen al departament de comunicació del Girona.