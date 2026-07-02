El Panathlon Club Sabadell tanca la temporada guardonant Lola Balbuena

Temporada tancada al Panathlon Club Sabadell amb el tradicional sopar i lliurament de premis. Els socis de l'entitat van acomiadar la 25-26 en un acte celebrat a l'Hotel Urpí. "Volem agrair la presència de tots els qui ens acompanyeu per a acomiadar aquesta temporada. El resum és bastant simple, ha estat una temporada bona en què hem pogut parlar amb entitats i clubs històrics i també conèixer disciplines més noves", afirma el president Josep Masip.
Masip també va voler recordar l'Antoni Coret, soci del Panathlon que va morir l'abril passat. "Aquest any hem perdut un soci molt estimat. Va ser una figura molt important de l'handbol sabadellenc i, per nosaltres, va suposar perdre un amic i un company de molts anys. Vull tenir un record emocionat per l'Antoni", va dir, aixecant els aplaudiments dels presents. A l'acte van assistir personalitats de l'esport sabadellenc i català com el president de la FCF, Joan Soteras, l'exfutbolista Lino Gutiérrez o el president del Panathlon Internacional de Barcelona, Josep Antoni Pujante, entre altres.
L'entitat va lliurar el seu premi anual a la nedadora Lola Balbuena, com a reconeixement a la seva llarga trajectòria, que ha continuat en els últims anys en la categoria màster consolidant-se com a referent de la disciplina i aconseguint grans èxits. "Sempre ha estat una persona molt activa en la promoció de l'esport per als que surten de la primera línia, que puguin continuar competint i gaudint de l'esport", apunta Masip. Precisament Balbuena no va poder ser present a l'entrega perquè es troba competint i va recollir el guardó la seva filla Cristina. "És un honor representar la meva mare i recollir aquest guardó. És un orgull", reconeix. És tot just la tercera vegada que el Premi Panathlon és per a una dona després dels reconeixements a l'atleta Mati Gómez, el 1980, i a la nedadora, Maria Dolors Molas, l'any 2012.
En l'acte, també va ser reconeguda pels seus 25 anys com a sòcia de l'entitat la Carme Martínez, figura molt vinculada al bàsquet sabadellenc des de diverses posicions i clubs durant tota la seva trajectòria. La regidora d'esports, Montse González, va ser l'encarregada de tancar l'esdeveniment. "La troba de final de temporada del Panathlon és una cita imprescindible en el calendari. La feina que feu per reconèixer i donar valor a les persones que fan més gran el nostre esport és enorme", afirma. El Panathlon Club Sabadell reprendrà la seva activitat amb els seus sopars mensuals el primer dilluns de l'octubre.