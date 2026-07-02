Eufòria, confiança i moltes ganes de continuar somiant: com han viscut els arlequinats la temporada del retorn a Segona?

El 19 de juny del 2026 quedarà gravat a la retina dels arlequinats i arlequinades com una nit històrica i plena de sentiments. Nervis, emoció, calma tensa, però sobretot, eufòria! L’eufòria desmesurada dels que saben que surten del fang després d’una etapa al desert per tornar a veure-ho tot clar. Un camí de 'rock and roll' per reconciliar-se amb l’elit, aquesta vegada amb públic a les graderies. Perquè si la Nova Creu Alta ha estat un factor diferencial enguany, no pot fallar a la frenètica Lliga Hypermotion. La ciutat s'ha bolcat amb l'equip fins al punt d'aconseguir penjar el cartell d'entrades exhaurides tres vegades, una fita poc comú en els últims anys. Així doncs, volem saber com han viscut aquestes setmanes tan intenses els jugadors número 12 del Centre d’Esports: l'afició arlequinada.
La Mariona, més engrescada que mai
La Mariona Pujol ho ha viscut tot amb eufòria i la millor companyia. “Estava completament segura que remuntàvem, vaig saber-ho a les dues eliminatòries del play-off, perquè l’equip ha estat una passada, impressionant. Cert és que a fora sí que s’ha notat una mica més el cansament”. La jove arlequinada no dubta a afirmar quina ha sigut la clau de l’èxit. “Principalment, el Ferran i la cohesió de grup que han aconseguit. Mai havia vist el camp així, una bogeria i l’ambient molt familiar, amb molts nens”, s’emociona. Ella vol continuar gaudint del futbol amb la seva gent i ja s'ha fet sòcia sense dubtar-ho.
El Raúl gaudirà de la Plata, sempre present al fang
Per al Raúl Chao, arlequinat de bressol, el 19 de juny del 2026 ja no és una data més, és la data. “Les generacions joves necessitàvem un dia així a la Nova Creu Alta. Una experiència que explicarem als nostres fills i nets”, afirma el soci, sempre present a Gol Nord. “A la final vam patir, però el gol d’Eneko i l’esclat de l’estadi amb el definitiu de Quadri ja són història, més enllà que la prèvia i l’ambient que es respirava seran inoblidables. El Sabadell ha tornat a la categoria que com a mínim li pertoca”, sentència contundent i confiat que l'equip de Ferran Costa farà un gran paper a la Segona Divisió.
El Manel encara no ho ha paït del tot
El membre de l’Àrea Social i aficionat incondicional, Manel Escribà, encara no assumeix del tot el que ha viscut els darrers dies. “La temporada ha sigut intensa i com sempre l’hem acabat amb èpica. El 4-0 va ser patit encara que no ho sembli, però bé està el que bé acaba”, narra l’arlequinat. “Ho vaig celebrar moltíssim, evidentment, però sense fer cap animalada”, fa broma. “Estem en molt bones mans i tinc una bona sensació de com s’ha portat tota la gestió, també l’extraesportiva. Estic bastant il·lusionat, sense pressió però amb ganes de veure el que vindrà”.
La passió compartida de la Marta amb la seva germana Queralt
“Vaig arrossegar els nervis durant tota la setmana”, assegura la Marta Ballester, que confiava que tot sortiria bé i així va ser. “Quan va arribar el dia, des del primer moment es notava que seria un partit especial. La Nova Creu Alta va vibrar com mai amb el primer golàs, i tot i que en alguns moments es va patir i semblava que el temps no passava, quan va arribar el tercer gol vaig sentir una felicitat brutal”. L’arlequinada explica que es va abraçar amb moltes persones desconegudes, però vol fer una menció especial. “Amb la meva germana Queralt hem compartit la passió arlequinada i és un record que guardaré per sempre”.
El David destaca els dos ascensos consecutius
El David Aguilera fa èmfasi a destacar una dada: empalmar dos ascensos consecutius. “Les sensacions eren molt bones, però ningú ho podria haver imaginat”, opina. Aguilera mira més enllà, celebrant les sinergies entre el CES i la ciutat. “Ser del Sabadell ha sigut un orgull, celebraves amb desconeguts i la gent et parava amb la samarreta pel carrer, una sensació molt emocionant”. El jove es mostra confiat en la tornada al futbol professional. “El projecte de Ferran m’agrada molt, però ara tocar començar amb perfil baix per intentar quedar-nos a Segona”.