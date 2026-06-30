Ferran Costa renova amb el CE Sabadell fins al 2028

L'entrenador de l'ascens continuarà dirigint l'equip, com a mínim, fins al 2028. Ferran Costa, que ja tenia contracte per a la pròxima temporada, ha allargat la seva vinculació amb el CE Sabadell per un any més. D'aquesta manera, el club s'assegura la continuïtat del gran artífex de la històrica temporada en un acord que ja va avançar Lucas Viale que estava "en marxa". Amb aquest nou contracte, per cert, l'entrenador i el director esportiu acabaran la vinculació el mateix estiu, després de la recent renovació de Viale per dos anys.
Costa va arribar al Centre d'Esports l'estiu passat amb un discurs molt clar i màxima ambició. El de Castelldefels, tot i la seva joventut, arribava avalat pels èxits assolits a clubs com el Manresa i el Badalona Futur, on ja havia estat amb Viale i bona part del cos tècnic i jugadors d'enguany, però amb la incertesa d'un últim any no tan positiu a l'Andorra, en què havia estat destituït.
Des del primer moment es va veure que a Sabadell havia caigut a peu dret i va construir un equip reconeixible, valent i molt competitiu. Va anar trencant barreres i registres amb fites increïbles de porteries a zero, minuts sense encaixar, victòries consecutives i també partits sense perdre fins a consolidar l'equip entre els candidats a l'ascens. Va convèncer un grup de jugadors sense gran nom a la categoria que podien lluitar per tot i finalment van fer tocar el cel a tota una ciutat amb l'ascens.
Ara, Costa continuarà capitanejant el projecte des de la banqueta dues temporades més amb el repte de consolidar l'equip a la Lliga Hypermotion. "El Sabadell és una entitat de les més grans del futbol espanyol. Fa sis anys es va aconseguir un ascens que no es va poder celebrar i viure des de dins per culpa de la pandèmia i partits com els que hem viscut demostren que amb afició a la Nova Creu Alta, segurament, el desenllaç hauria estat un altre. Aquesta temporada ens reforça la nostra identitat, que hem de creure en el que fem i ser valents. Categoria superior, puja l'exigència i ens hem de preparar. Ja estem amb ganes que comenci la pretemporada", deia després de l'últim partit. Un repte majúscul i il·lusionant per reivindicar-se al futbol professional.