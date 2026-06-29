Lucas Viale: "No som un club venedor i no ens volem desfer dels nostres millors jugadors"

Si la setmana passada el president Pau Morilla-Giner va fer una radiografia de l'estat general del club, ara ha estat el torn del director esportiu Lucas Viale, acabat de renovar fins al 2028. Viale ha volgut agrair el suport de la propietat i la junta durant els dos anys que porta al capdavant i ha traçat, en una roda de premsa, el full de ruta per a la nova aventura al futbol professional. Serà la tercera temporada i la tercera categoria en què confeccionarà la plantilla del Centre d'Esports el màxim responsable de la part esportiva arlequinada.
Dates de la pretemporada i situació de la plantilla
L'equip tornarà a la feina el dia 8 de juliol amb els jugadors que van acabar la temporada més d'hora. Els que van disputar el play-off i, per tant, van estar competint fins fa menys de dues setmanes, allargaran les seves vacances fins al 13 de juliol. La pretemporada constarà de poc més d'un mes fins que arrenqui la lliga el cap de setmana del 15-16 d'agost a la Lliga Hypermotion. Els amistosos confirmats fins a la data són el dia 18, davant del Castellón, en el partit que amb gairebé tota seguretat serà el primer de la 26-27 per als de Ferran Costa. El dia 25 jugaran contra l'Espanyol a la Dani Jarque i, a l'agost, disputaran la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic i un altre duel contra l'Olot, que ha estat confirmat pel director esportiu en la compareixença.
La idea és que la plantilla pugui comptar amb uns catorze o quinze jugadors dels que conformaran la plantilla definitiva ja en l'inici de la pretemporada. Ara mateix, tenen contracte en vigor Diego Fuoli, Nil Ruiz, Carlos Alemán, Ton Ripoll, Genar Fornés, Carlos García, Jan Molina, Albert Urri, Quadri Liameed, Tito Tolosa, Javi López-Pinto, Joel Priego, Rodri Escudero i Agustín Coscia. Tornen de cessió Lluís Estebe i Quim Utgés. Acaben contracte José Ortega, Mateo Vallina, Sergi Segura, Arthur Bonaldo, Kaiser, Jordi Ortega, Miguelete i Rubén Martínez. Això no implica que tots els jugadors amb contracte continuïn, ni tampoc que els que l'acaben no puguin renovar. De fet, hi ha situacions obertes tant per rescindir com per allargar vinculacions.
Viale ha confirmat que un dels jugadors que té oferta per seguir d'arlequinat és Kaiser. "Tenim molts futbolistes que han fet molts esforços per poder jugar en el tram final. El cas de Kaiser és extrem perquè qualsevol altre hauria estat a l'hospital ingressat molts dies amb la seva lesió. La intenció és que passi pel quiròfan i pugui recuperar-se bé. L'últim partit estava al límit més absolut i és una situació clara d'un jugador que mereix tenir continuïtat al club i estem en negociacions perquè pugui formar part de la plantilla", admet Viale.
Com es troba el cas David Astals?
D'altra banda, un dels que ha deixat el club és David Astals, que ha tornat a la UD Ibiza després de la cessió i podria ser un dels objectius de la direcció esportiva. "És un jugador que sent el Sabadell, això és casa seva. Ja ho vaig dir en la meva presentació fa dos anys quan estàvem intentant que renovés. La seva temporada ha estat impressionant i la nostra intenció com a club és poder tenir jugadors que senten la ciutat i l'equip com ho fa ell. A partir d'aquí, no depèn de nosaltres. Pertany a l'Ibiza, tenim màxim respecte per ells. És evident que ens agradaria tenir-lo, però hi ha altres parts implicades", diu. També tornen als seus clubs d'origen Xavi Moreno i Alan Godoy, al Real Valladolid i el Barça, respectivament.
La confecció de la plantilla, segons ha assegurat el director esportiu, serà més lenta que en anteriors temporades per les particularitats de la categoria, però les intencions són clares i continuistes. "Volem una plantilla que ens faci sentir identificats. La nostra idea és poder-nos reforçar amb jugadors importants de la Primera Federació i perfils amb experiència a la categoria superior, on competirem, i que ens ajudaran a complementar els que continuaran. Tinc molt clar el que vull des del meu primer dia al club i la idea és la mateixa. Fem les coses a la nostra manera, amb jugadors que potser no tenen molt nom, però que sabem què ens donaran i que tenen molta gana. Volem futbolistes polivalents i amb ritme, que ens facin mantenir l'essència del que ens ha fet arribar fins aquí".
Fuoli i el Real Zaragoza: pot sortir?
Pel que fa a possibles sortides de jugadors importants, Pau Morilla-Giner ja va avançar que no tenen cap intenció de vendre actius principals del projecte per menys de la seva clàusula i Viale ha refermat la postura. "No som un club venedor i no tenim intenció de desfer-nos dels nostres millors jugadors", ha dit. En el cas de Fuoli, que havia sonat amb força pel Real Zaragoza, el director esportiu ha explicat com es troba ara mateix aquesta situació. "He parlat amb Lalo Arantegui (director esportiu del Zaragoza) i li he traslladat que no ens ha agradat gens veure notícies cada setmana parlant d'una situació amb un futbolista amb contracte en vigor i amb el que teníem en joc. Ell s'ha interessat per la situació del porter, però ara mateix no ens plantegem una altra cosa que no sigui la continuïtat de Fuoli, que té contracte fins al 2028 després de l'ascens", assegura.
El full de ruta és clar i, en els pròxims dies, també s'espera que es pugui anunciar la renovació de Ferran Costa fins al 2028, el mateix any en què acabarà el contracte de Lucas Viale, i les primeres incorporacions. "Tenim quatre situacions de mercat avançades, ara mateix, i esperem poder-les tancar en els pròxims dies", afirma Viale. Sembla que el primer a aterrar a la Nova Creu Alta serà Alain Ribeiro, procedent del Pontevedra, on ha anotat deu gols aquesta temporada a Primera Federació. També han sonat en les últimes hores, segons Cazurreando, jugadors com Miki Codina, del Zamora, o José Luis Català, de l'Espanyol. Tancada la temporada 25-26, tots els ulls posats en una 26-27 il·lusionant, i al futbol professional.