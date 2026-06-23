Lucas Viale renova per dues temporades més com a director esportiu del CE Sabadell

Lucas Viale continuarà, com a mínim, dos anys més com a director esportiu del Centre d’Esports Sabadell. L’artífex des dels despatxos dels dos ascensos consecutius seguirà vinculat al club fins al 2028 després de l'acord oficialitzat aquest vespre, a les portes de la revetlla de Sant Joan.
Viale va arribar al club l’estiu del 2024, amb l'aval de la feina feta al Badalona Futur, però amb la difícil missió de construir un equip campió i restaurar la mentalitat derrotista que havia portat al traumàtic descens de Lugo. "Sempre he intentat transmetre els meus valors a la plantilla en el dia a dia. La feina és innegociable", deia des del balcó de l'Ajuntament durant la celebració de l'ascens.
En la seva primera temporada, a Segona Federació, va apostar per David Català com a capità del vaixell fins que al gener va haver de fer un gir de timó. Malgrat que les diferències eren evidents amb David Movilla al final de la temporada, va acabar celebrant l’ascens a Primera Federació, gran objectiu de la temporada. Fa un any va ajuntar-se de nou amb Ferran Costa, a qui ja coneixia del Badalona Futur i que s’ha desfet en elogis cap al director esportiu sempre que ha pogut, evidenciant la relació de confiança mútua.
Aquesta exitosa societat continuarà en la seva empresa més exigent, ara a Segona Divisió. L'objectiu de Viale serà tornar a confeccionar una plantilla competitiva en una nova categoria. Un gran repte, però com ell mateix va exclamar fa uns dies, "si caiem o ens costa, sempre ens aixecarem".