El CE Sabadell ja pensa en la Lliga Hypermotion: rivals, dates i tot el que cal saber

El salt al futbol professional. El somni i el repte per a molts clubs i jugadors. El CE Sabadell, després de la històrica fita, afronta ara un camí esperançador, però també exigent a la Lliga Hypermotion. Els puntals del projecte seran, novament, Lucas Viale, qui acaba de renovar fins al 2028, i Ferran Costa, amb un any més de contracte i converses iniciades per renovar per dues temporades més, segons avança Ràdio Sabadell. Ells dos s'encarregaran d'apuntalar un equip que pugui competir a la categoria de plata del futbol estatal.
Algunes peces tenen lligada la seva continuïtat, com a mínim contractualment. Diego Fuoli, Nil Ruiz, Ton Ripoll, Carlos García, Carlos Alemán, Eneko Aguilar, Quadri Liameed, Albert Urri, Jan Molina i Rodri Escudero ja estaven renovats independentment de la categoria mentre que Agustín Coscia, Joel Priego, Genar Fornés i Javi López-Pinto han ampliat la seva vinculació per complir els objectius, entre ells l'ascens. Això no implica que continuïn tots, ni tampoc que els que no tenen contracte puguin renovar per jugar a Segona. En l'apartat d'entrades, Ángel García, ja va destapar els noms d'Alain Ribeiro, qui sembla que serà el primer a aterrar procedent del Pontevedra, el davanter de l'Atlètic Balears, Jaume Tovar, una figura molt seguida per Viale des de fa temps, i el central José Luis Catalá, que ja va estar al Centre d'Esports una temporada al juvenil de Divisió d'Honor i arribaria cedit de l'Espanyol 'B'.
El calendari, la pròxima setmana
En qualsevol cas, caldrà estar atent a les novetats les pròximes setmanes en una pausa que serà especialment curta. Sense data confirmada, tot indica que en poc més de dues setmanes la pilota tornarà a rodar per a l'equip de Ferran Costa, en la seva preparació per a la plata estatal que arrencarà el cap de setmana del 15-16 d'agost. La lliga, un cop completades les 42 jornades, acabarà el 6 de juny. El play-off per pujar a Primera serà entre el 9 i el 20 de juny del 2027. Recordem que a la Hypermotion els dos primers classificats ascendeixen de forma directa, mentre que del tercer al sisè es juguen l'última plaça per pujar en la promoció.
El calendari es coneixerà la pròxima setmana, dimarts dia 30 de juny, en un acte que arrencarà a les 19 h. Les preferències per al primer rival són molt personals, però el catàleg és ampli i atractiu amb alguns equips de gran entitat. Un cop finalitzades totes les competicions, amb l’ascens a Primera del Màlaga, el llistat definitiu és el següent: tres equips que baixen de Primera, Girona, Mallorca i Real Oviedo. Tres que pugen des de Primera Federació, com el Sabadell, Tenerife, Eldense i Celta Fortuna, que va aconseguir l’última plaça en el play-off. I quinze que es mantenen: Almería, Las Palmas, Castellón, Burgos, Andorra, Albacete, Córdoba, Ceuta, Cádiz, Eibar, Granada, Leganés, Real Valladolid, Real Sporting i el filial de la Real Sociedad.
Comencen les obres a la Nova Creu Alta
Més enllà de conèixer els rivals, sembla que les primeres jornades hauran de ser lluny del 'temple' que ja ha començat el seu procés de remodelació i adaptació en el marc de la milionària inversió anunciada amb l'Ajuntament fa uns mesos, que comportarà una despesa pròxima al milió i mig d'euros. Aquest dimarts han començat els treballs a la Nova Creu Alta en una primera fase que implicarà el canvi del drenatge i la gespa i també la col·locació d'un videomarcador.
Tot plegat es podria allargar fins ben entrat el mes d'agost i, per tant, condicionarà la pretemporada i inici de lliga del conjunt arlequinat. A la vegada, el club continua adaptant-se per al salt d'exigència en la resta de les seves àrees en una feina a contrarellotge per tenir els equipaments i infraestructura llesta per als requisits de LaLiga. Una passa endavant esportiva i econòmica, però també un augment considerable de l'exigència a tots els nivells.