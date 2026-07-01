El traspàs entre el Betis i l'Sporting de Portugal que deixarà uns 360.000 euros al CE Sabadell

Ingressos inesperats per al Centre d'Esports. El club arlequinat sortirà beneficiat d'una operació entre el Real Betis i l'Sporting Club de Portugal. Pels mecanismes de solidaritat de la FIFA, que ajuden els clubs formadors de talent, el Sabadell s'embutxacarà un petit percentatge del traspàs de Sergi Altimira al conjunt portuguès. Els de Lisboa van fer oficial la incorporació del migcampista aquest dimarts per una xifra que no s'ha fet oficial, però segons apunten diverses fonts podria superar els 18 milions d'euros.
Altimira va ser jugador del Sabadell quatre temporades. Va arribar per jugar al juvenil de Miki Lladó, en l'ascens a la Divisió d'Honor, i després va marxar cedit una temporada al Granollers, però mantenint el conjunt arlequinat els drets d'aquell any. Va tornar al Centre d'Esports el 2021, amb el descens a Primera Federació, i va disputar un total de 62 partits amb el primer equip. L'estiu del 2023 va signar lliure amb el Getafe, però no va arribar a debutar en partit oficial. Ramon Planes, gran valedor de la seva incorporació, se'l va endur al Betis, on ha estat les últimes tres temporades superant el centenar de participacions.
Quant cobrarà el Sabadell?
Segons el mecanisme de solidaritat de la FIFA, els clubs formadors reben un 0,5% del traspàs per cada any en l'etapa entre els 16 i els 23 anys, és a dir que la xifra seria d'un 2%. En diners, es tractaria d'uns 360.000 euros, sense comptar les possibles variables. Aquests percentatges només computen en traspassos internacionals i són acumulatius. És a dir que si, en el futur, Altimira surt de l'Sporting per jugar en una altra lliga, el Sabadell tornaria a cobrar pels seus drets. Cal recordar que el futbolista té encara 24 anys i, en el passat, fins i tot s'havia parlat d'un possible interès del Manchester City.
Aquesta compensació per la formació de talent ja va deixar un pessic, per exemple, l'estiu passat en la incorporació de Pau Víctor a l'Sporting de Braga, també de la competició portuguesa, per la seva etapa al futbol base arlequinat, però una quantitat molt més anecdòtica. En la venda de Chadi Riad al Crystal Palace, per contra, el Centre d'Esports no va rebre cap percentatge del total perquè l'any que va estar a l'Olímpia era com a cedit per part del Barça, qui mantenia els seus drets de formació.