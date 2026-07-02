Els ‘mercaurants’, sota la lupa del sector de l'hostaleria

Els anomenats mercaurants han obert un nou front entre el sector de la restauració i algunes cadenes de supermercats. Mentre que a Barcelona el Gremi de Restauració ha decidit passar a l’ofensiva amb una trentena de denúncies contra establiments per incorporar una zona de menjador, a Sabadell el Gremi d’Hostaleria manté una posició molt més prudent. El sector a la ciutat assegura que, de moment, no representen una amenaça real, però adverteix que seguirà de prop la seva evolució per evitar possibles situacions de competència deslleial.
Els mercaurants són espais que cada vegada més supermercats incorporen a les seves instal·lacions que imiten una taula de restaurant: taules, cadires, coberts i microones que permeten als clients menjar els plats o begudes que han comprat al mateix supermercat. Mentre que el Gremi de Barcelona els considera una forma de competència deslleial, el Gremi d’Hostaleria de Sabadell relaxa, per ara, el seu posicionament i considera que ofereixen un servei diferent del que presta la restauració tradicional.
El president del Gremi d’Hostaleria, Jordi Roca, assegura que aquests espais encara no representen una competència directa per als establiments de restauració. “Ara no són una competència real, però si aquesta realitat va a més hauran de complir les mateixes exigències i les mateixes condicions que l’hostaleria perquè no esdevinguin una competència deslleial”, afirma. Roca apunta que aquests espais no busquen substituir els bars de menú ni l’oferta habitual de restauració. Tot i això, adverteix que la situació podria canviar si els supermercats amplien aquesta línia de negoci. “Si a Sabadell s’acaben habilitant més espais, si es fa negoci amb això, aleshores prendrem mesures”, assegura. “Si això creix molt haurem de prendre mesures; si continua de forma controlada i es manté l’essència actual, no alçarem la veu”.
A la capital catalana, el Gremi de Restauració ha denunciat 30 establiments que disposen d’aquests espais per presumptes incompliments de la normativa municipal i per intrusisme. L’entitat sosté que aquests espais funcionen com a autèntics restaurants de baix cost, tot i no estar sotmesos a les mateixes exigències administratives que els bars i restaurants. A Sabadell, però, el discurs és més moderat, i també la presència d’aquest servei és molt més modesta.