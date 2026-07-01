Veïns d'alguns carrer del barri de Torre-romeu de Sabadell, entre ells el carrer del Ter, denuncien que des de fa dies pateixen talls reiterats en el subministrament elèctric que els deixen durant hores sense llum. Asseguren que la situació s’ha repetit diverses vegades durant l’última setmana. El primer tall va deixar el barri sense llum durant la revetlla de Sant Joan. "De 20 a 23h vam estar a les fosques", lamenta el Manolo, veí de la zona. També el dia 25 van estar durant dues hores sense llum al vespre i, el 28, es va allargar cinc hores. "Tenim molta incertesa, jo congelo el menjar perquè aguanti més si marxa la llum", destaca l'afectat. “Ens hem quedat moltes hores a les fosques, i en plena onada de calor, sense poder posar aires o ventiladors”, denuncien, tot afegint que la situació està generant malestar entre el veïnat.
Per la seva banda, fonts municipals confirmen que tenen constància de les incidències al carrer Ter i asseguren que mantenen contacte permanent amb la companyia subministradora cada vegada que es produeix un tall. Segons expliquen, l’empresa està revisant les possibles causes de les interrupcions, entre les quals hi podria haver fraus elèctrics i connexions irregulars o una sobrecàrrega de la línia. L’Ajuntament afirma que fa un seguiment constant de la situació i que continuarà insistint perquè el problema es resolgui com més aviat millor.
Segons ha informat Endesa, les interrupcions del subministrament elèctric registrades corresponen a tres incidències diferents. La primera avaria es va produir el 23 de juny, entre les 20.30 i les 23.46 hores, i va ser causada per la fusió d'un fusible de baixa tensió en un centre de transformació de la zona. La companyia explica que els equips tècnics van restablir el servei un cop substituït el fusible i que, després de la intervenció, no es va detectar cap avaria permanent a la instal·lació. Les incidències posteriors, registrades els dies 25 de juny (de 20.51 a 22.24 hores) i 29 de juny (de 19.21 a 00.36 hores), van tenir el mateix origen. En tots dos casos es va activar la protecció tèrmica d'un transformador de la xarxa, un mecanisme de seguretat que desconnecta automàticament l'equip quan la temperatura supera un determinat llindar per evitar danys a la instal·lació.
Després de la segona incidència, Endesa va dur a terme una revisió exhaustiva del transformador i va ajustar el llindar de temperatura de la protecció. La companyia assegura que, amb aquesta actuació, la instal·lació funciona ara en les condicions adequades i confia que aquest tipus d'incidència no es torni a repetir.
La distribuïdora també assenyala que es tracta d'una zona on s'han detectat connexions irregulars a la xarxa elèctrica. Segons explica, aquestes connexions poden provocar sobrecàrregues puntuals que afecten les instal·lacions de baixa tensió i desencadenen l'actuació dels sistemes de protecció o la fusió de fusibles tant en aquest centre de transformació com en altres punts propers.