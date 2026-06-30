L'Ajuntament de Sabadell articularà diverses línies de suport humanitari per contribuir a l'atenció de les persones afectades pels terratrèmols que van sacsejar Veneçuela el passat 24 de juny. Els sismes, de magnitud 7,2 i 7,5, van provocar greus danys humans i materials, especialment a Caracas i als estats de La Guaira i Yaracuy.
L'alcaldessa, Marta Farrés, ha explicat a les seves xarxes socials que s'ha reunit amb famílies i representants de la comunitat veneçolana de Sabadell per compartir la seva preocupació davant la situació. La iniciativa també es recull en una moció de la Junta de Portaveus de l'Ajuntament, que expressa la solidaritat de la ciutat amb la població veneçolana, trasllada el suport a la comunitat veneçolana resident a Sabadell i preveu una aportació econòmica a una campanya d'emergència, així com la col·laboració amb les iniciatives de cooperació que s'impulsin en coordinació amb organismes especialitzats.
Com es pot col·laborar?
L'Ajuntament recorda que la manera més eficaç d'ajudar és fer aportacions econòmiques a les entitats que ja treballen sobre el terreny, ja que permeten adaptar els recursos a les necessitats de cada moment. En aquest sentit, es recomana col·laborar amb organitzacions com el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Creu Roja o ACNUR.
El consistori també desaconsella recollir o enviar material, com ara roba, aliments o medicaments, perquè aquest tipus d'ajuda acostuma a trigar més a arribar, té un cost logístic elevat i sovint no respon a les necessitats reals de la població afectada.
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