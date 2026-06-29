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La gatera s’endarrereix: cap empresa opta a gestionar-la

Sabadell

Es preveu que pugui acollir temporalment fins a un centenar de gats

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Publicat el 29 de juny de 2026 a les 19:58
Actualitzat el 29 de juny de 2026 a les 20:22

Sabadell haurà d’esperar per tenir una gatera municipal, perquè cap empresa s’ha presentat al concurs públic que havia obert l’Ajuntament de Sabadell per gestionar-la. La licitació ha quedat deserta, tal com va quedar palès en la Junta de Govern Local i fonts municipals confirmen que es preveu licitar de nou el contracte. El pressupost licitat era de pràcticament 459.000 euros per un període de dos anys, prorrogables, com a màxim, fins a quatre anys, i incloïa tant la gestió de la gatera com l’atenció veterinària als gats residents.

El consistori preveu habilitar un solar a Can Roqueta perquè sigui la gatera, que hauria de poder acollir temporalment fins a un centenar de gats comunitaris o ferals que, per motius de salut o altres circumstàncies excepcionals, no poden quedar-se a la seva colònia. A Sabadell n’hi ha diverses, custodiades per algunes entitats, que ofereixen un refugi per als gats urbans.

El nou espai de gatera municipal també ha de servir perquè els animals puguin socialitzar i hi haurà un dispensari mèdic per garantir la cura i benestar dels gats durant la seva estada. Amb aquesta nova instal·lació, que complementarà la Lliga protectora d’animals –situada davant de la Salut– l’Ajuntament explica que vol reforçar la tasca que ja duen a terme diverses entitats de la ciutat que tenen cura dels gats de carrer, alimentant-los i tenint cura de les condicions on viuen.

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