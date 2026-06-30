El Tesla Center esdevé un punt estratègic de la companyia a Catalunya

El nou Tesla Center que la companyia nord-americana va decidir instal·lar al Polígon d’Activitat Econòmica (PAE) Parc Empresarial, a Sant Pau de Riu-sec, ja està en funcionament.
Les noves instal·lacions compten amb un Service Center, un taller mecànic per facilitar l’assistència i operacions de postvenda, així com un espai d’exposició dels diversos models de la multinacional automobilística nord-americana, posant a disposició dels interessants l’opció de veure, provar i comprar els vehicles elèctrics, entre els quals, el Model 3 i el Model Y. Precisament, aquests dos models van ser els cotxes 100% elèctrics més venuts a Espanya durant el primer trimestre del 2026.
El fet més rellevant del Tesla Center és el servei mòbil, i això permet als seus tècnics realitzar fins al 80% de les reparacions directament al domicili o centre de treball del client. Ara com ara, però, les instal·lacions de la companyia californiana a la ciutat no compten amb el supercarregador de Tesla. El més proper es troba a Sant Cugat del Vallès.
L’obertura d’aquest nou espai converteix el Tesla Center en un dels més rellevants de Catalunya, donant servei a tots els clients de la marca americana de la comarca, així com de les províncies de Lleida i Girona, amb l’objectiu d’oferir una experiència més directa i més accessible. Amb la posada en marxa de les instal·lacions sabadellenques, Tesla s’enfila per sobre els 20 centres a Espanya.