Patrimoni Gràfic ja ha rescatat més de vint rètols

Més d’una vintena de rètols amb molta probabilitat condemnats a desaparèixer han estat rescatats per l’associació Patrimoni Gràfic Sabadell des de la seva fundació a finals de l’any passat. El de l’Homedes, del carrer de la Rosa; els del Vidal Papers; el Frankfurt Permanyer del passeig de Manresa; Electrònica Olmos i la botiga de roba Lis són alguns exemples. I la llista segueix, perquè en formen part noms de comerços que han format part de la vida de generacions de sabadellencs, hi compressin o no, perquè al cap i a la fi són rètols que tothom podia veure des del carrer, però els establiments han tancat o han renovat el seu rètol (com és el cas del frànkfurt). Casa Sanz - Jamones Serranos; Tot Teca; La Bolle; Bracafé i Pirelli - Subministres Industrials Solà són altres exemples. Sempre, subratllen des de l’associació, actuen amb el vistiplau de les respectives propietats i sense ànim de lucre, per la qual cosa l’objectiu a llarg termini és poder exposar aquests rètols.
La col·lecció de Patrimoni Gràfic Sabadell ha incorporat recentment el rètol de l’Oficina administrativa Miralles, que durant dècades havia estat penjat en un balcó de la Rambla, 65. L’assessoria, amb dècades de trajectòria, s’ha traslladat recentment al carrer de Narcís Giralt. Un dels portaveus de Patrimoni Gràfic, Pol Abran, recorda que “va ser el rètol més difícil de desmuntar” dels que han recuperat fins ara perquè estava ancorat a la barana de forja del balcó del segon pis, dintre una estructura de ferro que “pesava molt” i es va haver de tallar amb una serra radial. Abran detalla que es va poder dur a terme gràcies a la participació de diferents membres de l’associació i, especialment, de Finques Codina, que els va avisar, i l’empresa Grafiplus, que va contribuir a despenjar-lo desinteressadament. Superat mig any d’existència del projecte, el portaveu de Patrimoni Gràfic explica que “estem contents perquè estem tenint molt bona rebuda, però ens segueix fent falta molta ajuda”, i fan una crida a tothom que hi vulgui participar a contactar amb ells (Instagram, @sabadellpg).