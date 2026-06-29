Noves ajudes al lloguer per a joves: com es poden demanar?

La Generalitat de Catalunya ha obert aquest dilluns, 29 de juny, una nova línia d'ajudes per al pagament del lloguer adreçades a joves. Les sol·licituds es poden presentar fins divendres 10 de juliol a les 14.00 h tant per Internet com presencialment a Vimusa (c. Blasco de Garay, 17) i no s'atorguen per ordre d'arribada.
Per poder demanar l'ajuda, les persones que la sol·licitin han de tenir 35 anys o menys a 31 de gener de de 2026; viure de lloguer o en un habitatge en cessió d'ús a Catalunya i estar-hi empadronades; tenir uns ingressos anuals que no superin els 36.279,32 euros (amb excepcions); estar al corrent del pagament del lloguer i complir la resta de requisits de la convocatòria.
La quantitat econòmica percebuda dependrà de la situació personal de cada sol·licitant. Es poden rebre entre 50 i 250 euros al mes, durant dos anys, amb un import anual màxim de 3.000 euros sempre que en tot moment es continuïn complint els requisits. La quantia es calcula tenint en compte factors com els ingressos, el preu del lloguer i el percentatge dels ingressos que es destina a pagar l'habitatge.
L'habitatge o l'habitació ha de ser el domicili habitual de la persona sol·licitant i el contracte ha d'estar al seu nom. En el cas de Sabadell (àmbit metropolità de Barcelona), el preu del lloguer mensual d'un habitatge no pot superar el 1.000 euros; en el cas d'una habitació, el límit són 450 euros.