A presó per presumpte homicidi, lesions i maltractaments els pares d'un nadó de tres mesos que va morir a Sabadell

Un pare i una mare han estat detinguts per la mort del seu nadó de només tres mesos a Sabadell. Se'ls acusa de suposats maltractaments a l'infant, que estarien "vinculats amb la seva defunció", segons detallen des del Departament de Salut. La periodista Anna Punsí ha avançat que la parella, que feia només dos mesos que havia arribat a la ciutat provinent de Saragossa, ha ingressat aquest diumenge a la presó.
El conseller de Presidència del Govern català, Albert Dalmau, s'ha mostrat commocionat per la notícia. "La mort d’un nadó a Sabadell ens colpeja i ens commou profundament. El meu sentit condol. Gràcies als professionals del SEM, de la sanitat pública i dels Mossos per la seva actuació. Ara cal respecte per la investigació judicial i confiança que s’esclariran els fets i s’actuarà amb tota la contundència que correspongui", deia el responsable públic. També s'ha pronunciat a través de les xarxes socials l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. "Profundament consternada per la mort d'un nadó a la ciutat. En aquests moments tan durs, plena confiança en el treball dels professionals que han d'esclarir els fets amb tota la rigorositat. El meu més sentit condol", expressava.
Tal com ha detallat la citada veu especialitzada en successos i segons han explicat diferents mitjans, la parella va alertar el 112 el dia de Sant Joan al vespre perquè la criatura no respirava. Els sanitaris del SEM van fer-li maniobres de reanimació i el van poder recuperar i traslladar-lo a l’Hospital Taulí de Sabadell. Els metges van avisar la policia perquè el nadó tenia símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Desafortunadament, el nadó va acabar morint divendres al matí. L'hospital va activar els protocols de protecció de la infància pertinents en aquests casos. La investigació ja està oberta.
Salut manté que farà "un seguiment d'aquest cas", amb les "actuacions d'ofici que siguin necessàries". Agents de la Unitat d’Investigació de Sabadell van arrestar els pares per presumpte homicidi, lesions i maltractaments. S’investiga si l'infant tenia lesions més antigues. Aquest diumenge al migdia, la jutgessa de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància Plaça 3 de Sabadell ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per als progenitors del nadó per maltractament habitual amb resultat de mort, segons assenyalen fonts del TSJC. "Les institucions implicades col·laborarem amb les autoritats competents i actuarem amb la màxima transparència compatible amb la protecció dels menors, la confidencialitat de les dades clíniques i el respecte al procediment en curs", tanquen des del Departament de Salut.