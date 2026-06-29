Un nadó mort per presumpte maltractament: Salut revisarà les visites que va fer al CAP a Sabadell

El Departament de Salut revisarà l'atenció sanitària que va rebre el nadó de tres mesos mort divendres passat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell després d'un presumpte cas de maltractament. La investigació interna se centrarà especialment en les dues visites que l'infant va fer durant el mes de maig al seu centre d'atenció primària de Sabadell, amb l'objectiu de comprovar si es van seguir correctament els protocols assistencials i si hi havia algun indici que hagués pogut alertar els professionals.
Segons ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja, les primeres informacions indiquen que es tractava de dues visites "rutinàries" en què no es van detectar "elements que cridessin l'atenció". Tot i això, Salut ha decidit obrir una revisió d'ofici per analitzar tota l'atenció rebuda pel menor des de la seva arribada a Catalunya.
La família s'havia traslladat a Sabadell feia només dos mesos procedent de Saragossa, motiu pel qual el Departament també contactarà amb les autoritats sanitàries de l'Aragó per reconstruir l'historial assistencial del nadó des del seu naixement.
Tres contactes amb el sistema sanitari
Segons Salut, el primer contacte de l'infant amb el sistema sanitari català va ser el 18 de maig en una visita al CAP. Posteriorment, va tornar-hi a finals del mateix mes. El tercer contacte ja es va produir el passat 25 de juny, quan els pares van alertar el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) perquè el nadó havia entrat en una aturada cardiorespiratòria.
Els equips del SEM van aconseguir reanimar-lo i el van traslladar d'urgència a l'Hospital Parc Taulí, on les proves mèdiques van revelar lesions compatibles amb un possible cas de sacsejada violenta. Davant d'aquests indicis, els professionals sanitaris van activar immediatament el protocol de protecció de la infància i van informar els Mossos d'Esquadra. El menor va acabar morint la matinada de divendres a conseqüència del que Salut qualifica de "probable maltractament".
Pareja ha lamentat la mort del nadó, que ha qualificat de "molt desafortunada", i ha assegurat que la revisió servirà també per detectar possibles "oportunitats de millora" que ajudin a prevenir casos similars en el futur.