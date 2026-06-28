La Serra d'en Camaró ha viscut un cap de setmana de celebració que ha servit per reivindicar l'orgull de pertinença al petit barri de Sabadell. La plaça de Magdalena Calonge ha reunit el veïnat per gaudir de la cultura popular, la gastronomia i moltes altres activitats des de divendres a la nit. "Mai havia vist la plaça tan plena. No hi cabia la gent. És un orgull veure la resposta de tots els residents", ressalta una de les organitzadores, Obdulia Jiménez. La nit de dissabte va ser especialment multitudinària, amb una frankfurtada popular que va trencar totes les previsions. "Vam repartir 400 frànkfurts, però en podíem haver servit 200 més", exclama a la veïna. Més tard, el concert de Los Ochenta Pasajeros va rematar la cita. Tot plegat, marinat amb sangria feta de forma casolana. "I a un euro la sangria!", riuen des de l'organització.
Durant el diumenge al matí, l'indret s'ha omplert de cultura popular amb la trobada dels Geganters i Grallers de Gràcia. "Per als barris que no tenen gegants, està molt bé acostar-nos a aquesta gent. És un orgull portar-ho arreu de Sabadell", expressa el cap de colla, Oriol Sánchez. El recorregut ha fet ressonar les gralles als carrers del veïnat, amb els gegants liderant la comitiva. "Veiem gent gran que no pot sortir a la plaça i és molt bonic". Ni tan sols la calor ha frenat l'esperit festiu del grup.
A la plaça, els més petits s'han pogut remullar als castells d'aigua, on les cues s'acumulaven per tirar-se pel tobogan. La proposta ha atret també residents d'altres barris. "Som de Gràcia, però aprofitem perquè els petits vegin els gegants i gaudeixin de la diada", manifestava l'Àlex Martínez. Per a les famílies, portar-los als jocs d'aigua serveix per atenuar les altes temperatures. "Està molt bé i és una manera de fer pinya al barri", sentenciava la Núria Ruiz. La Serra d'en Camaró està d'enhorabona. Un cop més, la Festa Major ha permès connectar veïns i demostrar la seva capacitat organitzativa, amb un programa farcit.