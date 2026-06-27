El dispositiu pel pas del Tour de França es gestiona des de Sabadell

El Tour de França tindrà afectacions en la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol, amb l’etapa de Tarragona a Barcelona, i dilluns 6, de Granollers als Angles. Les dues etapes sumen quasi 400 quilòmetres i impliquen una seixantena de municipis. El Grand Départ, dissabte, haurà estat una contrarellotge pels carrers de Barcelona. La jornada de diumenge, que coincidirà amb els desplaçaments cap a les platges, comportarà talls d’unes cinc hores en vies del corredor litoral, principalment l’N-340 i la C-31, i la gratuïtat del peatge de la C-32 entre les 11 a les 16 h. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C-59, la C-17 a partir de la Gleva, l’N-260 i diverses vies pirinenques.
Per garantir una gestió eficient i en temps real, s’activarà un centre de coordinació operativa (CECOR) al Complex Central d’Egara de Sabadell, en coordinació amb el CECAT, el CECOPAL de Barcelona i el Centre de Comandament de la cursa. Es preveuen reforços en les línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) dijous, per la presentació dels equips, i durant el cap de setmana, mentre que hi haurà modificacions en els recorreguts dels autobusos interurbans. El pla de mobilitat, que es desplegarà entre el 2 i el 6 de juliol, suposarà increments de la freqüència a les línies del Vallès (S1 i S2) dijous, i durant el cap de setmana, es doblarà la capacitat dels trens de Llobregat-Anoia i es mantindran els reforços cap a Terrassa i Sabadell. El dispositiu de seguretat mobilitzarà 4.500 policies, 3.600 dels quals agents dels Mossos d’Esquadra.
Les afectacions en el trànsit per a aquells que es desplacin
Les restriccions viàries seran bàsicament diumenge i dilluns, ja que l’etapa de dissabte, una contrarellotge per equips de 19,6 quilòmetres, transcorrerà del Fòrum a Montjuïc i, per tant, l’afectació serà a la ciutat de Barcelona.
La segona etapa, de Tarragona a Barcelona, es disputarà en un diumenge de juliol, quan moltes persones busquen destinacions de costa, i el Govern català demana a la ciutadania que tingui en compte les afectacions previstes. Concretament, hi haurà talls a l’A-7, l’N-340, la C-31 i la BV-2041 i diversos accessos de la C-32, B-24, B-23 i C-32 a l’entorn metropolità. Es preveu la restricció de diversos trams i desviaments obligatoris en punts com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat. Com a alternatives, hi haurà l’AP-7, la C-32 i les rondes de Barcelona. També, l’N-240, l’AP-2, la C-15, l’A-2, la C-16, l’A-27 i la T-11, en aquest cas per desplaçar-se entre les comarques de costa i les d’interior. Com a mesura extraordinària, s’aixecaran les barreres dels peatges a l’autopista C-32 sud per als vehicles lleugers durant les afectacions del Tour de diumenge. No es preveuen restriccions generals per als vehicles pesants, però sí limitacions específiques. El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu que la situació s’hagi normalitzat cap a les 6 de la tarda i, per tant, recomana desplaçar-se a partir d’aquella hora sobretot per tornar a l’àrea metropolitana de Barcelona.
L’etapa de dilluns, de Granollers als Pirineus, afectarà la mobilitat quotidiana i logística. Les principals afectacions seran a la C-352, la C-59, la C-17, la C-37, la C-25 i l’N-260 i vies pirinenques. Al Ripollès, hi haurà limitacions d’accés a municipis com Ribes de Freser, Pardines, Queralbs, Planoles i la Molina (la Cerdanya) durant les franges del tall. La C-16, la C-37, la C-25 i l’AP-7 són les vies que es recomanen com a alternatives durant aquestes hores. La Generalitat ha obert un espai web per facilitar la planificació dels desplaçaments durant el Tour.