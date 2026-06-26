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Dol a Ca n'Oriac per la mort de Resu Fernández, una històrica del moviment veïnal

Sabadell

Fernández va formar part de l'associació de veïns de Ca n'Oriac, de la Mutualitat i la Hermandad de la Virgen de la Fuensanta, de Càritas i del Patronat de la Mare de Déu de la Salut

  • Resurrección Fernández, coneguda com a Resu, ha mort als 96 anys -
Publicat el 26 de juny de 2026 a les 17:02

El barri de Ca n'Oriac està de dol per la mort de Resurrección Fernández, coneguda per tothom com a Resu, que ha mort als 96 anys. Molt estimada pels veïns, va dedicar dècades a la vida associativa i a la defensa de les millores del barri.

Fernández va formar part de l'associació de veïns de Ca n'Oriac, de la Mutualitat i la Hermandad de la Virgen de la Fuensanta, de Càritas i del Patronat de la Mare de Déu de la Salut. Al llarg dels anys va liderar nombroses reivindicacions per a la millora de la qualitat de vida al barri de Ca n'Oriac.

"La Resu va fer infinitat de coses pel barri, era una persona exemplar", exposa Palmira Gabernet, des de l'associació de veïns de Ca n'Oriac. L'entitat veïnal també ha expressat públicament el seu condol amb un comunicat en què destaca el seu compromís social i la seva manera d'entendre el servei a la comunitat. Alhora, traslladen el seu més sincer condol al seu germà, Paco Fernández, i a la resta de familiars i amics.

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