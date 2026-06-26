ARA A PORTADA
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Sabadell "No hi havia temps": què diuen alumnes i docents sobre el 4,2 de Matemàtiques a la Selectivitat? Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Sabadell VÍDEO | Així és la Martina Gutiérrez, que ha tret la millor nota de la Selectivitat de Sabadell: "Em va trucar la consellera" Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Sabadell Sabadell serà un dels punts de recollida de material humanitari per a Veneçuela: "No hi ha material, els bombers treballen amb les ungles" Marta Ordóñez
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Sabadell El Centre i la Creu de Barberà, barris preferits dels sabadellencs per a viure-hi Marta Ordóñez
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Esports Pau Morilla-Giner: "Conceptualment estem preparats per a la Lliga Hypermotion, però encara no tenim les mans i els cervells necessaris" Marc Segarra Rodríguez
FOTOS | Ja ha arribat l'hora de la piscina descoberta
Sabadell
Els socis i sòcies del Club gaudeixen de la piscina exterior de Can Llong en família, parella o amics i tampoc fallen els nedadors