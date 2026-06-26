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FOTOS | Ja ha arribat l'hora de la piscina descoberta

Sabadell

Els socis i sòcies del Club gaudeixen de la piscina exterior de Can Llong en família, parella o amics i tampoc fallen els nedadors

  • La piscina exterior de Can Llong a vessar -
Publicat el 26 de juny de 2026 a les 16:21
Actualitzat el 26 de juny de 2026 a les 16:22

Tot i que la piscina descoberta del Club Natació Can Llong està oberta durant tot l'any perquè està climatitzada, des d'aquest mes de juny ja s'ha ampliat l'horari per poder-se fer una capbussada ara que els dies es fan llargs i els termòmetres arriben a cotes màximes.

L'hora d'obertura sempre és a les nou del matí, sigui desembre o agost, però el que canvia és la de tancament. Fins al 14 de setembre la piscina tancarà les portes a les nou del vespre entre setmana i a les vuit els dies festius i caps de setmana. Cert és que a la zona d'aiguajocs s'hi pot accedir des de la sis del matí, com també a la resta de piscines interiors del recinte.

Així gaudien d'aquest refugi climàtic i espai d'entrenament a l'aire lliure alguns dels socis i sòcies de l'entitat sabadellenca. 

FOTOS: JUANMA PELÁEZ

  • Els jocs d'aigua del Club
 
 
 
 
 
 
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