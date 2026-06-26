FOTOS | El dia de l’Orgull LGTBI+ s’inicia amb una manifestació

Al voltant d'un centenar de persones han participat aquest divendres en la manifestació pel dia de l’Orgull LGTBI+ a Sabadell. La marxa ha començar a la plaça de Montserrat Roig a les 19 h i ha pujat fins a la plaça del Doctor Robert, on ha continuat la festa amb música a càrrec de Rossy Ho, el grup Ruïnosa i les Strippers de Rahola.
En la lectura del manifest, s'ha reivindicat que “la diversitat no debilita el poble, sinó que l’enriqueix”, així com el “desig de viure i gaudir de la nostra existència, i de no voler fer-ho soles”. El text denuncia “el feixisme del segle XXI”, que “sovint apareix disfressat de sentit comú, de falsa neutralitat, de por moral, de burocràcia freda, de discursos que afirmen protegir-nos mentre ens vigilen, ens qüestionen i ens volen controlar”. Els manifestants també afirmen que “no hi ha orgull dins un genocidi”, en referència a Israel i Palestina. “Som futur contra l’ordre que ens vol callades, invisibles o expulsades”, refermen.
El diumenge 28 de juny, coincidint amb el Dia Internacional de l’Orgull LGBTI+, el Museu d’Art de Sabadell acollirà la visita dinamitzada “Dol i militància queer: una relectura en clau LGTBI a la Col·lecció”, a les 12 h. L’activitat proposa una mirada alternativa a l’exposició permanent del museu per visibilitzar la diversitat sexual i afectiva i reflexionar sobre les experiències, les lluites i els referents de les comunitats LGBTI al llarg del temps. Les persones participants podran intervenir activament en la visita i en les diferents accions plantejades per l’equip educatiu. Aquesta proposta s’emmarca en la tasca que el Museu d’Art de Sabadell desenvolupa des de fa anys per visibilitzar la diversitat sexual i afectiva i fer del museu un espai on tothom s’hi vegi representat.
La cloenda del programa arribarà el dijous 2 de juliol amb l’Acte Commemoratiu de l’Orgull LGBTI+, dedicat enguany a la recuperació, el reconeixement i la difusió de la memòria històrica LGBTI+. Organitzat pels Serveis Territorials del Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell, l’acte tindrà lloc a les 18 h al Casal Pere Quart i serà obert a tota la ciutadania.
La sessió, conduïda pel periodista David Àvila, inclourà la projecció del documental Crits de llibertat, que recull testimonis de persones LGBTI+ que van patir la repressió política, social i mèdica durant el franquisme. Posteriorment, se celebrarà una taula rodona amb les activistes Jordi Griset, Paulina Blanco i Estefania Vidal, que compartiran experiències i reflexions sobre la lluita pels drets del col·lectiu. L’acte es completarà amb l’exposició L’activisme LGBTI abans i després de Stonewall, instal·lada al vestíbul de l’auditori del Casal Pere Quart.