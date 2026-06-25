De Sabadell al Tour de França: bicicletes per explicar dos segles d'història

La bicicleta és un vehicle amb moltes utilitats. En gairebé dos-cents anys d'història, la població l'ha fet servir com a mitjà de transport, com a eina de treball i també de forma competitiva. En aquest últim aspecte, precisament, s'ha creat una afició multitudinària que ha generat grans proves ciclistes. La més prestigiosa i coneguda arreu del món és el Tour de França, que aquest 2026 donarà el tret de sortida a Barcelona per primera vegada.
Per ambientar la ciutat comtal, dos sabadellencs han posat el seu granet de sorra en una exposició que servirà d'avantsala del Tour, que arrencarà definitivament el 4 de juliol. Abans, des d'aquest divendres 26 de juny, a l'edifici de l'Ajuntament de Barcelona es podrà fer un recorregut històric des de les primeres bicicletes del segle XIX fins als anys seixanta, sense models moderns, amb una seixantena d'exemplars de tota mena. Sebastià Garriga i Arnaldo Gómez Duran aportaran gairebé la meitat d'aquests models en un autèntic homenatge a un vehicle amb més de dos-cents anys d'història.
Garriga és un apassionat i col·leccionista de bicicletes des de fa gairebé tres dècades. "La bicicleta com a mitjà de vida ha permès a molta gent guanyar-se-la: repartidors, barbers, carters i molts altres oficis", afirma. Realment, pot estar hores parlant sobre aquest tema, per sorprenent que pugui semblar. Entre les seves peces més preuades hi ha bicicletes de peixater, de diversos exèrcits i també una especialment curiosa de bomber, que porta la mànega enrotllada sota el seient. "Hauríem pogut portar un centenar d'exemplars, però per espai no serà possible", lamenta.
En total, vint-i-vuit de les seixanta bicicletes exposades al soterrani de l'Ajuntament les aportaran aquests dos col·leccionistes sabadellencs, que ja van col·laborar en la presentació del Tour fa poc més d'un any. "Tenir l'oportunitat de participar en una cosa com aquesta, evidentment, és un plaer i un orgull molt gran. Hem tingut la sort de poder participar, juntament amb altra gent, a muntar una exposició amb la qual esperem que la gent quedi molt contenta", diuen. Els exemplars que aportaran són, sobretot, de l'època de la Guerra Civil i la postguerra, quan la bicicleta es va convertir en una eina per connectar poblacions i transportar i vendre mercaderies i aliments.
"Són bicicletes a partir dels anys trenta i en tenim, sobretot, d'ús quotidià, de gent que es guanyava la vida. Perquè, en definitiva, és això, la bicicleta com a mitjà per poder-se guanyar la vida. No només existeixen les de les curses; el ventall és molt més ampli: esport, passeig, oci i ofici. Els serveis públics també han utilitzat durant molts anys la bicicleta com a mitjà", afirma. Fins i tot com a vehicle de combat. "També tenim bicicletes militars. A Espanya n'hi havia a Toledo i en alguns batallons ciclistes. Això també passava a la resta d'Europa, i a la Primera i la Segona Guerra Mundial n'hi va haver", afegeixen.
Tot plegat en un món en què, afirmen ells mateixos, tot torna. "Continuem anant en bicicleta; ara són elèctriques perquè tot evoluciona, però el concepte és el mateix. També amb els oficis. No és tant com abans, però els repartidors de menjar a domicili, per exemple, com es desplacen?", diuen. Així, dos col·leccionistes sabadellencs seran protagonistes d'una de les activitats prèvies més destacades del Grand Départ del Tour a Barcelona, amb una exposició que reivindica la bicicleta com a esport, ofici i forma de vida. Des del 26 de juny fins al 6 de juliol, una cita imprescindible.