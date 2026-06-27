Coneixes Sabadell de la A a la Z?

Podem definir la nostra ciutat de moltes maneres. Reduir-la al significat de només 26 paraules segur que és insuficient, però aquest repàs de l’abecedari busca despertar la curiositat i les ganes de conèixer-nos una mica més i jugar amb les paraules que ens defineixen. De cada lletra de l’abecedari n’hem escollit una i, és clar, en podríem haver triat d’altres. Si sou bons sabadellencs, ràpidament pensareu en alguna paraula per a cada lletra. Si no ho sou prou, haureu d’anar a la biblioteca a repassar el diccionari! Sigui com sigui, gaudim de Sabadell i algunes de les paraules que ens defineixen.
Arlequinats
El Centre d’Esports Sabadell Futbol Club (CES) mou milers de joves futbolistes (nois i noies) en els múltiples equips que té en el futbol base, així com en el primer equip, que enguany ha pujat a Segona. Tant ells com els aficionats del club són els arlequinats, en referència al disseny de la samarreta, que mai abandona els quadres blaus i blancs que recorden l’aspecte d’un arlequí.
Belgues
Farina, nata, mantega i sucre. Les belgues són el dolç més típic de Sabadell, i el Genescà, a la Rambla, el seu bressol. Tant per endolcir un àpat, com per regalar o sorprendre els amics o la família, són el detall perfecte que ens treu un somriure, parla de tradició i de la nostra ciutat. A l’estiu, també s’atreveixen a fer-ne gelat. És ben bé que quan en comences a menjar no pots deixar-les, sort que les caixes no són infinites!
Capital
Sabadell és capital del Vallès Occidental, de les terres catalanes i del món en general! diu la samarreta del col·lectiu sabadellenc Pura Ceba. I no cal afegir gaire cosa més: som a tot arreu, en tots els àmbits. I per únics, també ho som tenint en compte que estem a l’única comarca catalana (de 42 més l’Aran) en què hem de compartir la cocapitalitat... amb Terrassa. Compartir és viure, i viure...!
Districtes
Ja saps a quin districte vius? Te’n sents part? Sigui com sigui, territorialment Sabadell està organitzada en set districtes, cadascun amb els seus barris, en total, 40. Com a curiositat, sàpigues que Sabadell compta amb 937 carrers, 224 places, 24 passeig, 23 avingudes, 1 bosc (Can Deu!), 6 illes (com l’Àurea o la Magna), a les Termes i una rambla, la Rambla. Ara ja saps algunes dades per sorprendre la teva pròxima cita.
Estrep
Mot sabadellenc per definir la pega-dolça. És a dir, quan anem al Gummins a buscar llaminadures demanem estrep si volem la barra de regalèssia dura. Els sabadellencs som tan golafres que tenim unes quantes paraules pròpies per al menjar.
Farrés
En aquest recull de curiositats, una dada més. En els 47 anys que portem de democràcia, més de la meitat hem tingut un alcalde o alcaldessa dit, de cognom, Farrés. Antoni Farrés (1979-1999) i Marta Farrés, actualment, des del 2019.
Gelats
Quan comença a fer calor, les gelateries de Sabadell aixequen la persiana per refrescar els nostres paladars. Que gelateries com l’Olivier, la Viuda Asensi o la Venezia continuïn al peu del canó és una fantàstica notícia per a tots any rere any.
Hospital Parc Taulí
És l’hospital de referència per a mig milió de ciutadans d’una dotzena de municipis del Vallès Occidental. Hi treballen més de 4.700 persones. Es va crear el 1986, és a dir, aquest any celebra el quarantè aniversari.
Indústria
Sabadell ha estat i és una ciutat industrial. La indústria tèxtil llanera ha definit durant dècades la nostra ciutat i, avui, encara hi ha empres que es dediquen a aquest àmbit, així com a altres.
Jardinets
“Quedem als Jardinets?”, hauràs dit alguna vegada. I, si no ho saps i t’ho diuen, ja sabràs que són els jardins de l’Espai Cultura, davant del Mercat Central, propietat de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. Endinsa’t-hi!
Skatepark
L’skatepark de Sabadell és al parc de Catalunya i, al costat, hi ha el circuit de bike trial. Veure-hi patinadors i skaters és un espectacle que combina trucs inversemblants amb altres patinadors aprenents.
Llana
Sabadell va destacar per la seva indústria llanera durant el segle passat. Avui, els seus teixits encara són utilitzats, recordats i reconeguts arreu del món. La petjada de Sabadell és inesborrable.
Mercat
Quan anem a comprar al Mercat Central, anem a plaça. Hi trobem de tot, de primera qualitat i proximitat i, sobretot, un tracte humà exquisit. Edifici obra d’un dels nostres grans arquitectes: Josep Renom.
Nova Creu Alta
Inaugurat el 1967, l’Estadi Municipal Nova Creu Alta és el temple dels arlequinats. Té una capacitat de gairebé 12.000 espectadors i darrerament s’ha omplert en el play-off d’ascens.
Orquestra Simfònica del Vallès
És una referència a tota Catalunya, amb un centenar d’actuacions en un any. És l’única de tot l’estat privada que és propietat dels músics. El seu director resident és el reputat Andrés Salado.
Petador
És un altre sabadellenquisme gastronòmic. Està en perill d’extinció, però encara hi ha moltes famílies que es refereixen al fuet com a petador. Prové del mateix significat que espetec o fuetejar.
Quinto
Per Nadal ens hi trobaràs. En tenim de mítics com el de l’Hotel Urpí, el Ciervo i Capablanca. I tenim també uns quants lloros icònics. És una tradició que els joves mantenen.
Ripoll
Al llarg de set quilòmetres de recorregut, el parc fluvial del riu Ripoll és un gran pulmó verd de la nostra ciutat. Llàstima que ara accedir al rodal estigui prohibit per la pesta porcina africana.
Salut
La Mare de Déu de la Salut i Sant Feliu són la patrona principal i el patró de Sabadell. El Gremi de Fabricants també celebra històricament Sant Sebastià el dia 20 de gener.
Teatre
La Joventut de la Faràndula, el Teatre Sant Vicenç, el Ciervo, laSala, L’Alternativa, fins fa uns anys el Teatre del Sol, etc. Sabadell és una ciutat de teatre, amb una quantitat d’actors i actrius impressionant.
Universitària
Tenim el Campus Sabadell de la UAB, la Unitat Docent del Parc Taulí –hospital universitari vinculat a la UAB–, que també tindrà l’Artèxtil. Tenim l’ESDI de disseny i l’Aeroport. Els centres universitaris locals.
Vapors
Sabadell conserva múltiples vapors reconvertits en equipaments, alguns com el Vapor Codina (imatge) acullen l’empresa municipal d’habitatge, Vimusa, i aspectes com l’Oficina Jove. D’altres públics són la biblioteca Vapor Badia o el Vapor Llonch, que es destina a la promoció econòmica. També n’hi ha de privats, com el Sempere, llibreria; o l’antic Cal Borni Duch, ara un supermercat.
Waterpolo
El Club Natació Sabadell femení ha aconseguit set copes d’Europa, la Champions. Sabadell i el CNS són un referent mundial en aquesta disciplina i, el Club, també en la natació.
Xemeneies
Sabadell és una de les ciutats amb més xemeneies conservades, un total de 45, i gairebé totes estan catalogades com a elements patrimonials. La més alta: Cal Grau, 51 m.
Maty Mont
Matilde Moncusí i Peyrí, coneguda com a Maty Mont, va ser la primera vedet, a la dècada dels anys 40 i 50. És un símbol als teatres barcelonins. Té una plaça dedicada.
Zona Hermètica
Anar a la Zona Hermètica era sinònim d’anar a passar-ho bé amb la colla, ballar i prendre algun combinat. Alguns, fins i tot, hi van conèixer l’amor de la seva vida!