ARA A PORTADA

FOTOS | Ensurt per un incendi a prop de Can Jonqueres de Sabadell

Sabadell

Quatre dotacions de Bombers, mobilitzats pel foc en zona boscosa

  • Incendi forestal a la zona de Can Jonqueres -
Publicat el 27 de juny de 2026 a les 15:08

Ensurt aquest dissabte al migdia per un incendi forestal que s'ha originat a la zona boscosa de Can Jonqueres de Sabadell. Els Bombers de la Generalitat s'han desplegat amb quatre dotacions. També s'han desplaçat fins al lloc els ADF, Agents Rurals i diferents efectius de la Policia Municipal. Afortunadament, no hi ha persones ferides en el succés. L'avís ha arribat a dos quarts de dues per un foc que cremava vegetació. El fum era visible des de la carretera de Prats. A les dues, l'incendi ha quedat controlat i ja no hi ha flama.  

  • Incendi forestal a la zona de Can Jonqueres
  • Incendi forestal a la zona de Can Jonqueres
  • Incendi forestal a la zona de Can Jonqueres
  • Incendi forestal a la zona de Can Jonqueres
  • Incendi forestal a la zona de Can Jonqueres
  • Incendi forestal a la zona de Can Jonqueres
  • Incendi forestal a la zona de Can Jonqueres
  • Incendi forestal a la zona de Can Jonqueres

  • Incendi forestal a la zona de Can Jonqueres
  • Incendi forestal a la zona de Can Jonqueres
  • Incendi forestal a la zona de Can Jonqueres
  • Incendi forestal a la zona de Can Jonqueres
  • Incendi forestal a la zona de Can Jonqueres
  • Incendi forestal a la zona de Can Jonqueres

 

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades