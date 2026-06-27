FOTOS | Ensurt per un incendi a prop de Can Jonqueres de Sabadell

Ensurt aquest dissabte al migdia per un incendi forestal que s'ha originat a la zona boscosa de Can Jonqueres de Sabadell. Els Bombers de la Generalitat s'han desplegat amb quatre dotacions. També s'han desplaçat fins al lloc els ADF, Agents Rurals i diferents efectius de la Policia Municipal. Afortunadament, no hi ha persones ferides en el succés. L'avís ha arribat a dos quarts de dues per un foc que cremava vegetació. El fum era visible des de la carretera de Prats. A les dues, l'incendi ha quedat controlat i ja no hi ha flama. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi forestal a la zona de Can Jonqueres\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi forestal a la zona de Can Jonqueres\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi forestal a la zona de Can Jonqueres\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi forestal a la zona de Can Jonqueres\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi forestal a la zona de Can Jonqueres\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi forestal a la zona de Can Jonqueres\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi forestal a la zona de Can Jonqueres\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi forestal a la zona de Can Jonqueres\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi forestal a la zona de Can Jonqueres\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi forestal a la zona de Can Jonqueres\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi forestal a la zona de Can Jonqueres\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi forestal a la zona de Can Jonqueres\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi forestal a la zona de Can Jonqueres\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi forestal a la zona de Can Jonqueres\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n