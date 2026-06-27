Un casal gratuït per a adolescents durant el mes d’agost a Sabadell

S'acosten les setmanes de més calor a Sabadell i la conciliació no sempre és senzilla. Les famílies busquen alternatives per compaginar vacances i feina. Una d'aquestes és la iniciativa Agost Jove. L'Ajuntament torna a oferir aquest estiu aquest casal, una proposta gratuïta adreçada a adolescents de 12 a 16 anys que es desenvoluparà del 3 al 28 d’agost en tres equipaments municipals de la ciutat: els centres cívics de Can Rull, Creu de Barberà i Can Puiggener. El programa té per objectiu oferir opcions de lleure educatiu durant el període de vacances. Enguany, l’Agost Jove arriba a la tercera edició, després de la bona acollida de les dues anteriors.
El casal està adreçat a joves que hagin cursat entre 1r i 4t d’ESO i ofereix un espai de convivència, participació i lleure acompanyat per professionals titulats i amb experiència en l’àmbit educatiu i del lleure. Durant les quatre setmanes d’activitat, els participants podran gaudir de propostes esportives, artístiques i lúdiques, així com de sortides a les piscines municipals i a diferents espais de la ciutat i del seu entorn. El programa inclou també dinàmiques de cohesió de grup, espais de participació i assemblees de joves.
L’horari del casal serà de dilluns a divendres de 9 a 14 h, amb activitats de tarda els dimarts i dijous fins a les 17 h. Les persones participants podran inscriure’s al primer torn, del 3 al 14 d’agost, o al segon torn, del 17 al 28 d’agost, i també als dos, sempre que quedin places disponibles.
Inscripcions i sessions informatives
Les inscripcions es podran formalitzar del 2 al 12 de juliol de manera telemàtica a través del web del programa Corresponsables. A més, s’han programat tres sessions informatives per explicar el funcionament del casal i resoldre dubtes de les famílies. Aquestes trobades tindran lloc el 30 de juny al Centre Cívic de Can Rull, l’1 de juliol al Centre Cívic de la Creu de Barberà i el 2 de juliol al Centre Cívic de Can Puiggener, sempre a les 18 h. Durant aquestes sessions també es podran formalitzar inscripcions presencials fins a les 20 h per a aquelles persones que no puguin fer el tràmit en línia.
L’Agost Jove forma part de les actuacions impulsades en el marc del Pla Corresponsables, finançat pel Ministeri d’Igualtat a través del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. El programa té com a objectiu afavorir la conciliació de les famílies, promoure serveis de cura i generar noves oportunitats laborals vinculades a aquest àmbit.