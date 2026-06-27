El viatge de final de curs que no passa de moda: "No era una opció no anar a Menorca"

"És com una Festa Major de Sabadell a Menorca, gairebé", expliquen el Pau Bonsfills i l'Èric Sainz, dos sabadellencs que han anat a passar deu dies a Menorca -del 17 al 27 de juny- després d'haver acabat el Batxillerat i la selectivitat. Lluny de ser una simple opció turística, fer un viatge amb amics s'ha convertit en una tradició gairebé inqüestionable per a tota una generació d'estudiants que celebra el final d'una etapa i l'inici d'una altra. Aquests dies, els carrers i el port de Ciutadella s'han omplert de grups de joves arribats de diferents punts de Catalunya, per gaudir d'un Sant Joan tan únic i característic com el de Menorca. "Ni vam arribar a plantejar-nos cap altre lloc", assenyala el Pau.
La decisió, asseguren, estava presa des de feia temps. "Tots els nostres germans grans també hi han anat i vam tenir-ho clar". A més, en el seu cas, confessen que encara ho tenien més fàcil "perquè un noi del grup d'amics hi té una casa i ens han acollit a tots vuit". Per la seva banda, la Mariona Cavero i la Jana Sabater, que van ser-hi des del 19 fins al 25 de juny, comparteixen una idea idèntica: "Triar destinació no va ser ni una opció. Era Menorca i punt. Ja se sabia des que vam entrar al Batxillerat", resumeixen. De totes maneres, expliquen que alguns coneguts seus han escollit altres destinacions "i que la gent no només va a Menorca": "Fer un interraïl o anar a Malta també és força comú", subratllen. "També tenim amics que han anat a Màlaga", agreguen.
El premi després d'un any intens
Per a molts, és la primera vegada que viatgen completament sols, sense família o professors que els vigilin. Per això, el ritme de vida durant aquests dies és força semblant per a la majoria i les matinades llargues obliguen a començar el dia força més tard de l'habitual. "Ens llevem bastant tard, anem a la platja o a fer salts des de roques, dinem tard, dormim una estona més per recuperar forces estem una estona a la piscina i, de nou, trobada nocturna a Ciutadella", explica l'Èric. Tot i que varia en funció del grup, l'estructura a grans trets és la mateixa: "Fem una mica de tot. Un viatge així el farem una vegada a la vida...", apunten la Mariona i la Jana.
El viatge coincideix, també, amb els resultats de la selectivitat. Tots quatre estan "prou satisfets" amb les notes i amb les possibilitats d'accés als diversos graus als quals opten. "M'ha quedat una bona nota i sembla que podré entrar a fer Arquitectura a la UPC, que era el meu objectiu", diu el Pau. L'Èric, que ja va tenir "bones sensacions des d'un inici", vol entrar a cursar el doble grau d'Estadística Aplicada i Sociologia a la UAB i ha assolit la nota per accedir-hi. "Ho vam mirar tots junts i va ser realment divertit. Ens ha anat força bé a tots els del grup", confessen. Per la seva banda, la Mariona i la Jana també valoren positivament els seus resultats: "No podrem entrar a la nostra primera opció, però tindrem lloc a alguna carrera". La Mariona desitja fer Arquitectura i la Jana, Publicitat i Relacions Públiques. "Tenim ganes de començar la nova etapa i fer assignatures que ens agradin", indiquen.
Les agències de viatge perden protagonisme
Tot i que els viatges d'aquesta mena continuen ben vius, el paper de les agències de viatges ha anat disminuint amb els anys. "S'ha posat tan de moda que hem deixat de comercialitzar-ho. Hi ha paquets especialitzats gestionats des de la mateixa illa i ja se'ns escapa", explica Arnau Solsona, director de Vallestour. Segons apunta, fa més d'una dècada que l'empresa no organitza aquest tipus de viatges perquè han quedat fora dels circuits habituals i perquè molts allotjaments prefereixen no treballar directament amb grups de joves.
En una línia similar s'expressa Teresa Viladevall, directora de Promoviatges, que destaca que Menorca continua sent una de les destinacions preferides després de la selectivitat gràcies a un cost relativament assequible. "És el primer viatge sense professors ni família en molts casos, i això el fa molt més lliure", assenyala. Tot i això, remarca que cada vegada més estudiants opten per autogestionar-se el viatge per reduir despeses. "Volen optimitzar el cost i ho fan molt pel seu compte", afirma. Malgrat aquesta tendència, assegura que la demanda continua existint: "L'any passat en vam organitzar un parell i l'anterior tres o quatre. No és que hagi desaparegut, però cada vegada és més autogestionat", tanca.