La plaça del Doctor Robert s'ha omplert aquest dissabte a la tarda per commemorar el centenari de la primera cantada de 'La Balanguera', l'himne de Mallorca. La trobada de corals, entitats musicals i el teixit cultural i associatiu de Sabadell, ha refermat l'agermanament entre la ciutat i les Illes Balears. La convocatòria ha aplegat més de 300 persones. Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), l'Orfeó de Sabadell i el Consell Local de la República han exhibit la seva força amb una cantada multitudinària, amb més d'una vintena de corals. La cita, a més, ha convidat a la participació de qualsevol ciutadà que s'ha acostat durant la celebració, en un clam de solidaritat que ha servit per reivindicar els Països Catalans.
Mercè Pérez, actual director de l'Orfeó, ha agraït la gran resposta, compartint la rellevància d'un viatge el 1926 que va portar l'entitat sabadellenca fins a Palma. Tal com repassa el dietari de l'agrupació, ha recordat, la cantada de fa cent anys va deixar dues ciutats unides per la música i la seva història. Marina Vergés, de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, també ha estat present en l'acte, adreçant-se als presents. En el seu discurs, ha proclamat la importància de 'La Balanguera' com a refugi per a tots els catalans, ressaltant que la pàtria, "en majúscules", deia, era justament aquest moment de germanor viscut al davant de l'Ajuntament. "Ens la devem. Cent anys no s'obliden", deia, donant pas la interpretació de l'Orfeó a l'escenari.
'La Balanguera' és un poema de Joan Alcover, escriptor i polític mallorquí, que va ser musicat per Amadeu Vives –músic i cofundador de l'Orfeó Català– el 1926, l'any en què va morir l'autor. L'obra, himne oficial de Mallorca des de 1996, parla sobre el pas del temps, la fugacitat de la vida i la pervivència d'un poble. Es va estrenar el maig d'aquell any al Palau de la Música Catalana cantada per l'Orfeó Català i, un mes després, l'Orfeó sabadellenc la va interpretar per primera vegada a l'illa. Ara, el centenari d'aquell fet ha transportat la popular lletra fins a Sabadell. Un símbol de resistència que durant la dictadura franquista, quan a casa nostra es va prohibir cantar 'Els Segadors', va esdevenir himne de reivindicació catalana. Aquest any, per celebrar l'efemèride, ha sigut cantada en diversos pobles i ciutats de l'illa amb una participació massiva.
El violoncel·lista i compositor Martín Càceres ha interpretat 'El Cant dels ocells' i tot plegat s'ha tancat amb 'Els Segadors', posant la "pell de gallina" entre els assistents. En acabar, tots han pogut gaudir d'un tastet d'ensaïmada, típic producte mallorquí que ha endolcit la festa.