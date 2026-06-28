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Traslladen al Taulí un escalador després de precipitar-se uns 20 metres al Pedraforca

Sabadell

Els Bombers de la Generalitat han rescatat l'home a Saldes

  • Rescat dels Bombers al Pedraforca -
Publicat el 28 de juny de 2026 a les 16:12

Els Bombers de la Generalitat han rescatat un escalador a Saldes (Berguedà) després de precipitar-se uns 20 metres al Pedraforca mentre feia la via Homedes. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 9.57h i s'ha activat un helicòpter amb agents del Grup d'Actuacions especials (GRAE) i un metge del Grup d'Emergències Mèdiques (GEM). Després d'una primera atenció sanitària al lloc dels fets, els professionals han immobilitzat i extret l'escalador. Posteriorment, el SEM l'ha traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell.

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