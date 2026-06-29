Les bressol privades sobre la reducció de ràtios anunciada pel Ministeri: "Sense finançament, desapareixerem"

"Si implementen mesures sense el finançament corresponent, les escoles bressol privades desapareixen". Emma Miguel, directora de l'Escola Bressol Colorins de Sabadell i portaveu al municipi de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, resumeix així la preocupació amb què el sector ha rebut la proposta del Ministeri d'Educació de reduir les ràtios al primer cicle d'educació infantil. En un comunicat, les escoletes privades exposen que la reducció del nombre d'infants per educadora és una millora des del punt de vista pedagògic, però alerten que, sense un increment del finançament públic, molts centres no podran assumir-ne el cost.
La proposta del Ministeri planteja limitar a quatre infants per aula a I0, sis a I1 i vuit a I2. El text també incorpora nous requisits sobre els espais i les instal·lacions dels centres. El decret assenyala que serà d'aplicació progressiva: començaria el curs 2027-2028 amb els infants de menys d'un any i s'aniria fent extensiu fins al curs 2029-2030. La reforma dona resposta a una reivindicació històrica de les educadores del primer cicle d'educació infantil de la xarxa pública. Durant els últims mesos s'han mobilitzat amb diverses jornades de vaga per reclamar una reducció de les ràtios, més recursos i millores laborals. Les professionals denunciaven que la massificació de les aules dificultava oferir una atenció individualitzada als infants.
Com ho veu el sector privat?
Segons explica Miguel, fa anys que reclamen una subvenció universal perquè les famílies puguin accedir gratuïtament tant a les escoles públiques com a les privades autoritzades. "No demanem diners per a les escoles, sinó per a les famílies", afirma. La directora de Colorins sosté que moltes llars d'infants ja es troben en una situació delicada des de la implantació de la gratuïtat d'I2 a la xarxa pública. "Hi ha escoles que van tancant cada dia", lamenta. En el cas de la seva llar d'infants, hi ha autorització per escolaritzar una seixantena d'infants a I2. "Però amb dificultats arribem al 50%. Aquest curs, fins i tot, ha mantingut una aula tancada per manca de demanda", afegeix.
Des de l'Escola Bressol Cau Catau, Dolors Sans coincideix que reduir les ràtios beneficiarà els infants. "Quan hi ha menys nens és molt millor per a la criatura, sobretot en l'aspecte emocional", afirma. Tot i això, considera que la reforma també planteja reptes pràctics. En el seu cas, explica que el principal impacte no seria tant en el nombre de professionals, ja que habitualment treballen amb dues mestres per grup, com en els espais dels centres. "Si hi ha una normativa nova, també hi ha d'haver una contribució nova", resumeix. Les entitats del sector avisen que la xarxa privada i d'iniciativa social representa prop del 40% de l'oferta de 0 a 3 anys a Catalunya.
Posar les places restants a disposició
En aquest context, el sector també posa sobre la taula la possibilitat de posar a disposició les places vacants de les llars d'infants privades. Defensen que aquests centres ja disposen de les instal·lacions i compleixen tots els requisits exigits per oferir el servei, de manera que podrien complementar l'oferta pública en aquells municipis on no hi ha prou places. Com a Sabadell, on centenars de famílies queden en llista d'espera a la pública. Tot i això, remarquen que aquesta fórmula també requereix el suport econòmic i l'aval de les administracions.