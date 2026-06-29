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FOTOS | Doble actuació dels Bombers: crema un camió de la brossa i rescaten una dona per la finestra a Sabadell

Sabadell

El cos d'emergències ha hagut de fer dues sortides del parc

  • Rescaten una dona del seu pis a Sabadell -
Publicat el 29 de juny de 2026 a les 12:23
Actualitzat el 29 de juny de 2026 a les 12:24

Matí mogut per als Bombers de la Generalitat a Sabadell. Dues dotacions han hagut de sortir del parc per actuacions a la ciutat. La primera, abans de les nou, quan ha cremat un camió de la brossa a l'avinguda de Barberà. Afortunadament, no ha causat ferits i s'ha pogut treure el material del vehicle sense més conseqüències. Més tard, cap a les 11 hores, els efectius s'han hagut de desplaçar fins a la ronda de Ponent, a tocar de la plaça d'Hostafrancs. Una dona gran ha trucat al servei de teleassistència i ha hagut de ser evacuada per la finestra. L'escena, per l'altura del pis, ha despertat la curiositat dels conductors i transeünts de la zona. Per sort, fonts del cos d'emergències puntualitzen que no presentava lesions importants.

  • Rescaten una dona del seu pis a Sabadell
  • Rescaten una dona del seu pis a Sabadell

 

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