VÍDEO | Un detingut després de diversos robatoris a la Creu Alta: “Volem més patrullatge”

En només 19 segons, el robatori ja estava consumat. Un individu va rebentar l'aparador d’una perruqueria de la Creu Alta amb una pedra d'uns 20 quilos i va fugir amb 3.000 euros de la caixa registradora i un telèfon mòbil. Les càmeres de seguretat van enregistrar tota l'escena, i la policia va arribar en poc més de 5 minuts. És el relat d’un dels robatoris dels darrers dies que han encès les alarmes entre comerciants i veïns de la Creu Alta. Uns fets que han confirmat fonts municipals i que han acabat amb la detenció d’un individu, segons apunten fonts de l’Ajuntament de Sabadell, que asseguren que “s’ha activat un dispositiu conjunt entre la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra”. Segons han denunciat veïns i comerciants afectats, a la zona s’han produït diferents robatoris —a establiments i pàrquings privats– en qüestió de dies, a poca distància i utilitzant un modus operandi similar: els lladres utilitzarien una pedra per a rebentar l’entrada i, en qüestió de segons, robar a l’interior dels establiments.
Un dels casos que més ha impactat el veïnat és el robatori a la perruqueria Nilo, al carrer Francesc Layret. Les càmeres de seguretat van enregistrar com un individu va accedir a l'establiment després de trencar el vidre amb una roca d'uns 20 quilos. Tot, en només 19 segons. Les propietàries de la perruqueria, Montse Sevillano i Carla García, consideren que els lladres "ho tenien tot estudiat". Expliquen que dies abans ja havia detectat dues persones que els havien fet sospitar i creuen que els autors havien controlat prèviament el local. Tot i la presència de càmeres de seguretat, els delinqüents van decidir actuar. Les responsables del negoci expliquen que la policia va arribar només set minuts després de rebre l'avís, però lamenten que "el problema és que van robar en segons". També expliquen que la científica va poder recollir una petjada que els autors haurien deixat sobre un sofà de l'establiment.
Davant d'aquests fets, les comerciants reclamen més mesures preventives. "El que demanem els veïns és més patrullatge nocturn per dissuadir aquests robatoris i més control als diferents barris", reivindiquen. Segons expliquen, l’endemà també va ser assaltada una altra perruqueria situada just davant, Montse Alonso, amb un modus operandi calcat: trencament del vidre i robatori de la caixa registradora. Pocs dies després, una tercera perruqueria, ubicada a uns 200 metres, també hauria patit un robatori similar.
La propietària d'un establiment proper i veïna del barri, Rosa González, assegura que en els més de 14 anys que porta treballant a la zona "mai havia percebut una situació d'inseguretat com la d’aquestes últimes setmanes". En el seu cas, segons relata, tot va començar el 3 de juny, quan el propietari del pàrquing on estacionen el seu vehicle els va avisar que havien entrat a robar en diversos cotxes, entre ells el seu. Va coincidir amb altres persones afectades per fets similars i va comprovar que “no es tractava d'un cas aïllat”. A partir d'aquí, asseguren fonts veïnals, han anat apareixent nous casos: robatoris en altres vehicles, en una fleca i diversos furts de telèfons mòbils. "Només cal parlar amb la gent del barri per comprovar que són moltes les persones que han patit algun robatori o coneixen algú que l'ha patit recentment", afirma.
“Més reforç policial”
L'Ajuntament de Sabadell confirma davant d'aquesta situació, “es va activar un dispositiu conjunt entre la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra per reforçar la vigilància i la prevenció”. Un seguiment conjunt que, segons afirmen, va culminar dilluns passat amb la detenció d'una persona com a presumpta autora d'un intent de robatori en un aparcament privat. El consistori afirma que “manté contacte amb els comerciants afectats per conèixer les seves preocupacions i coordinar les actuacions necessàries”. Malgrat aquesta actuació policial, comerciants i veïns del barri reclamen més presència policial, especialment durant les nits.