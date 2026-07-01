Una apagada al Centre de Sabadell deixa diversos establiments sense electricitat

Diversos comerços i habitatges del Centre de Sabadell s'han quedat sense llum aquest dimecres a la tarda per una apagada elèctrica cap a les 18.30 h i que s'ha allargat aproximadament una hora. La causa ha estat atribuïda a una incidència amb un cable de mitjana tensió, segons apunten des d'Endesa. Operaris de la mateixa companyia han treballat per intentar restablir el servei elèctric de la zona afectada, concretament a la vorera est del Passeig i el seu entorn. De moment, es desconeixen les causes de la desconnexió i la quantitat de clients que han estat afectats.
Marta Ruiz, dependenta d’un dels comerços afectats, explica que no és la primera vegada que es troben en aquesta situació: “L’any passat també va passar”. La manca de llum ha obligat a adaptar-se sobre la marxa: “És una mica estressant perquè hem de fer-ho tot manualment, com abans. A més, fa calor", expressa. Si el datàfon té bateria, les vendes poden continuar amb relativa normalitat: “Vendes n’hi ha igual, però per cobrar és una mica més complicat”. I, si no, com s'havia fet sempre: cobrant en efectiu i apuntant-ho en una llibreta.
En una joieria propera, la situació també s'ha viscut amb resignació. Marga, responsable de l’establiment, afirma que “ningú no pot fer res” davant una situació així que, malauradament, “un cop l’any toca”, diu. Tot i això, destaca la resposta dels clients: “La gent se solidaritza amb aquestes situacions, si necessiten comprar, entren igual”.
Aquests talls coincideixen amb uns talls de llum que han tingut lloc al barri de Torre-romeu durant alguns dies seguits. Alguns, de fins a cinc hores de durada. Unes incidències que haurien quedat resoltes, segons fonts d'Endesa.