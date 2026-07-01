Triple presentació de waterpolistes nacionals a l'Astralpool CN Sabadell: "Volem guanyar tots els títols"

Un cop anunciats tots els fitxatges, l'Astralpool CN Sabadell ha presentat oficialment Nona Pérez, Martina Terré i Paula Camus, les incorporacions nacionals d'aquesta nova etapa a Can Llong amb Enric Arnella al capdavant de l'equip. Totes tres arriben des del CN Sant Andreu i com a figures consolidades en el waterpolo internacional de nivell. "Estem aquí per tancar un cercle. En els últims mesos hem hagut de fer alguns canvis importants en l'estructura del waterpolo i ara presentem les incorporacions estatals de l'equip femení que, possiblement, és el que té un nivell d'excel·lència i competitivitat més alt. Els reptes són els de sempre: competir al màxim nivell i intentar guanyar tots els títols possibles", afirma el president Claudi Martí.
En el cas de Pérez es tracta d'un retorn als orígens. La sabadellenca formada a l'escola de Santa Clara torna a casa després de tres anys al Sant Andreu. "És un gran honor poder tornar a casa. Arribo amb ambició i moltes ganes de formar un bon equip i un grup guanyador. Jo sempre penso que s'ha de passar per un club com el Sabadell. Tindrem un equip competitiu", apunta. Des que va marxar s'ha convertit en una de les referents del seu esport i, fins i tot, va ser escollida com a la millor waterpolista d'Europa del 2025. "Han passat tres anys, per tant, he viscut molt a nivell professional i personal. Tinc un bagatge i una responsabilitat que no tenia quan vaig marxar. Tinc la confiança de poder ajudar les meves companyes en tot i amb l'experiència que he guanyat amb el temps".
També aterra a Can Llong un dels grans anhels de la direcció esportiva des de fa anys. Martina Terré, que ha estat malson de l'Astralpool en nombroses finals, serà l'encarregada d'ocupar la porteria. "Em fa molta il·lusió començar aquesta etapa després de set anys al Sant Andreu. I em fa il·lusió també per poder estar amb l'Enric (Arnella), que va ser el meu primer entrenador al Catalunya. Quan em va trucar ho vaig veure molt clar. Estic amb moltes ganes de jugar i continuar sumant com a professional", diu. La barcelonina és una de les millors del món en la seva posició i intentarà fer oblidar, de forma definitiva, la figura de Laura Ester, dos anys després de la seva sortida i amb els agredolços passos recents de Laura Aarts i Isa Williams. "No tinc cap pressió, realment. Espero formar un bon bloc defensiu i no em comparo amb ningú, intentaré donar el meu màxim. A mi m'agrada estar envoltada de gent competitiva per contagiar-me d'aquest esperit que em costa d'agafar. Tinc ganes de fer un bon paper", apunta.
La tercera potser es troba més allunyada dels grans focus de forma generalitzada, però també és una de les referents en la zona de dos metres. Paula Camus arriba al Club amb l'objectiu de potenciar la boia. "Vull agrair la confiança i l'oportunitat de poder competir amb algunes de les millors del món. Totes de petites hem somiat jugar aquí. És un projecte molt competitiu i tinc l'ambició de poder guanyar sempre. Vull aconseguir els màxims títols possibles", diu. La madrilenya compta amb una llarga trajectòria al waterpolo espanyol a clubs com el Terrassa o el Mediterrani, i també amb experiència a la selecció. "Al final, ens coneixem i venir amb algunes peces més del Sant Andreu ajudarà a l'adaptació".
Totes tres arriben després de guanyar la Copa de la Reina i la Supercopa d'Europa amb el Sant Andreu aquesta temporada i de ser subcampiones de lliga i terceres de la Champions amb el conjunt barceloní. Ara, apuntalen el nou projecte guanyador sabadellenc en un any en què tornaran a estar entre les grans candidates a tots els títols. Les internacionals Ryann Neushul i Maartje Keuning completen la plantilla de l'Astralpool en una 26-27, amb un últim lloc per aclarir: el de Maica Garcia. "La plantilla està pràcticament tancada. El bloc és el que ja coneixeu i falta per tancar la situació de la Maica. És un tema comunicatiu i de maneres. Tot s'ha de fer bé", ha dit Martí.