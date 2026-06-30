Òscar Garcia Junyent inicia una nova aventura a Polònia després del seu breu pas per l'Ajax

Poc després d'anunciar oficialment la seva sortida de l'Ajax d'Amsterdam després de només tres mesos al club, Òscar Garcia Junyent ja té nou equip. El sabadellenc continua engreixant la seva extensa llista de països en què ha entrenat i afegeix ara Polònia, després de signar un contracte de tres temporades amb el Pogon Szczecin, que ja va intentar el seu fitxatge fa un any, abans del seu pas pels Països Baixos, segons apunta Marca.
"Buscàvem un entrenador amb experiència, caràcter, passió pel desenvolupament dels jugadors i un ferm compromís amb un joc ofensiu i atractiu. Reuneix totes aquestes qualitats i més. El seu lideratge, experiència i coneixement del futbol seran fonamentals per continuar construint un club capaç de competir per títols i representar Szczecin amb dignitat tant a nivell nacional com europeu", comentava el president de l'entitat, Alex Haditaghi, en el comunicat oficial de la contractació de l'entrenador. "Estic molt emocionat d'estar aquí i començar aquest projecte en un club amb moltes ganes de créixer", deia el tècnic en una entrevista al canal oficial del club.
Garcia Junyent arriba a un equip en creixement en els últims anys, però que ve d'una temporada dolenta, en què van acabar novens a la Ekstraklasa, la lliga polonesa. Amb el sabadellenc al capdavant buscaran reprendre la bona dinàmica de les temporades anteriors en què van ocupar les primeres posicions de la competició domèstica amb dos tercers llocs i tres quartes posicions consecutives en els cinc anys anteriors fins i tot arribant a disputar fase prèvia de la Conference League en tres ocasions. A més, també van ser subcampions de Copa en la 23-24 i la 24-25, perdent la final contra el Wisla de Cracòvia i el Legia de Varsòvia, respectivament.
Amb aquesta nova aventura, el tècnic continua sumant lligues i clubs a la seva llista d'experiències internacionals. Després d'afegir els Països Baixos, ara, amb Polònia, el sabadellenc haurà entrenat en deu països diferents. Garcia compta amb una extensa trajectòria que també inclou clubs d'Espanya, Israel, Anglaterra, Àustria, França, Bèlgica, Grècia i Mèxic. Un autèntic rodamon de les banquetes que buscarà consolidar un projecte ambiciós al Pogon Szczecin.