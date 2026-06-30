Les obres han començat a la Nova Creu Alta. L'estadi necessita adaptar-se a les necessitats del futbol professional i, des d'aquest dilluns, les màquines han començat a remoure la terra i a aixecar la gespa. La primera partida de la inversió de l'Ajuntament en l'equipament, que s'acosta al milió i mig d'euros, inclou el canvi de la gespa i el drenatge, un dels grans reclams de l'afició en els últims temps, la millora dels accessos i també la col·locació del videomarcador que se situarà a la grada Lino, al davant de l'antic marcador que el club pretén mantenir al gol nord.
Els treballs van començar dimarts passat amb les primeres exploracions i moviments i, des de dilluns, les maquinàries pesants ja han començat amb la feina sobre la gespa de l'estadi, que ara mateix sembla més aviat una esplanada. Segons va confirmar el director general, Bruno Batlle, el club ja ha demanat jugar els dos primers partits de lliga a domicili i l'estrena a la Nova Creu Alta es produirà el cap de setmana del 30 d'agost, en la tercera jornada de competició.
Ara mateix, des del Centre d'Esports no es contempla la possibilitat que els treballs no estiguin enllestits en aquell moment i si es compleixen els terminis no hi haurà més dificultats per tenir l'estadi adequat. D'altra banda, més enllà d'aquestes millores necessàries, el club es troba perfilant diferents intervencions en altres sectors de l'equipament per complir amb els exigents requisits de LaLiga en aquest aspecte.