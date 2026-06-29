Tota la informació de la campanya de socis del CE Sabadell per al retorn a Segona Divisió

Arrenca la temporada 26-27 oficialment. El CE Sabadell ha anunciat la nova campanya de socis per a l'any de retorn al futbol professional sota el lema 'Ara o mai: el moment de(l) Sabadell', fent una crida al sentiment de pertinença i a la unió del club amb la ciutat que ha anat creixent, especialment en el tram final de la temporada amb l'ascens en joc.
Amb el canvi de categoria, hi ha un augment dels preus, com ja va passar l'estiu passat després de l'ascens a Primera Federació. També es manté la dualitat entre altes noves i renovacions de carnet, premiant la fidelitat d'aquells que ja han estat socis enguany. L'estalvi entre altes noves i renovacions és d'aproximadament un 15% per a tots els socis que renovin el seu carnet. Els carnets dels gols en les renovacions tenen un preu que equival a uns 9 euros per partit. Aquest any únicament s'inclouen els 21 partits de lliga regular al carnet i en cas de jugar Copa del Rei o play-off, s'haurà de pagar per a accedir.
Els preus són els següents:
El club mantindrà els seients als socis vigents, més de 6.300, fins al 28 d'agost. A partir d'aquell moment, els que no hagin renovat el seu carnet perdran el seu seient i el seu número d'antiguitat. D'altra banda, els socis que ja hagin renovat podran portar dues altes noves de forma preferencial en la primera setmana, abans que s'obri el termini per a la resta. Ja ho poden tramitar presencialment des del primer dia i, a partir, de dimecres també es podrà fer online amb les dades de cada soci. Passada aquesta setmana de preferència, i a partir del dia 8 de juliol, les altes noves que no vinguin acompanyades per un soci ja podran aconseguir el seu carnet de soci.
En els primers dies, i a falta de tenir els carnets físics, tothom rebrà el seu carnet online al correu electrònic i el podrà recollir en una data encara per concretar a les oficines de la Nova Creu Alta. Les oficines obriran de dilluns a divendres de 10h a 14h i de 16h a 20h les primeres setmanes de la campanya. L'objectiu del club és poder incrementar el nombre de socis en "alguns milers" com ja va anticipar el president Pau Morilla-Giner en la roda de premsa de balanç de la temporada que va fer la setmana passada.