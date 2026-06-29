Set medalles per als nedadors del CN Sabadell al Campionat d'Espanya

Balanç agredolç per al CN Sabadell del Campionat d'Espanya d'estiu, celebrat a les piscines de Son Hugo, a Palma de Mallorca. La prova servia com a Open Trials per a classificar per a l'Europeu de París del pròxim agost i, tot i les medalles que van aconseguir els nedadors sabadellencs, cap d'ells es va aconseguir fer amb la mínima per a la competició internacional estrella de la temporada.
En total, els nedadors locals van aconseguir classificar-se per a trenta-vuit finals i van penjar-se set medalles. Tres d'elles van ser d'or, amb tres plates i un bronze. La figura més destacada de la competició en clau sabadellenca va ser Paula González que va pujar al més alt del calaix per partida doble. La valenciana va aconseguir l'or en els 200 papallona, amb un temps de 2:11.45 i també va imposar-se en els 400 estils, aconseguint una marca de 4:46.49. L'altre or de la delegació sabadellenca va ser per a Sergio de Celis, en el 50 lliure amb 22.20.
D'altra banda, Diego Mira va ser plata en els 200 esquena, amb un temps de 1:58.52, per darrere d'Hugo González (1:55.95), del CN Terrassa. També va ser segon en els 50 braça Eudald Tarrats (27.70), fregant el primer lloc, que va ser per a Joaquín Pardo (27.69), del Sant Andreu. La tercera plata va ser per a Álex Castejón en els 200 braça, amb 2:14.18, en una prova en què el tercer lloc també va ser per al Club, amb Tarrats tocant la paret en 2:15.27. Es va imposar el jove Nil Cadevall (2:11.39), del Sant Andreu.
Cap mínima van assolir els nedadors del CN Sabadell tot i els bons resultats, però encara alguns mantenen opcions de ser a París. Haurà de ser si els escullen a través dels relleus amb Sergio de Celis com el principal candidat a ser a la cita continental. Un dels que no hi serà és Carles Coll, que es va perdre l'Open per problemes amb el visat. Sense el tarragoní, el combinat espanyol perd bones opcions de medalla en la competició continental. Per contra, sí que hi serà la sabadellenca Ainhoa Campabadal, del Sant Andreu, que va aconseguir la marca mínima en els 200 lliure amb un 1:57.86 que rebaixa en gairebé mig segon el temps requerit.