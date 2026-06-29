El sabadellenc Raúl Rota, campió d'Espanya elit de ciclisme en ruta

El Campionat d'Espanya de ciclisme va acabar amb una alegria en clau sabadellenca. Raúl Rota, que competeix amb l'Inovocorte Cycling després de la dissolució de l'Arabay de les Illes Balears, va aconseguir el títol estatal en la categoria elit de la prova de ruta en línia, celebrada aquest diumenge a Sabiñánigo, a la província d'Osca. El corredor local va completar els 211 quilòmetres del recorregut en 5:08:25, i va tancar la seva participació en la competició com el millor de la seva categoria.
Rota va aconseguir finalitzar la prova en la 29a posició, entrant amb un pilot important de ciclistes, però lluny de l'escapada, que va liderar el barceloní Marcel Camprubí, company d'equip de David de la Cruz al Pinarello Q36.5, i que va imposar-se en la categoria UCI amb un temps de 5:01:09. Joel Nicolau, del Caja Rural, i Urko Berrade, del Ken Pharma, van completar el podi.
En clau sabadellenca, el Raúl Rota també va ser el guanyador d'aquesta particular 'competició' entre corredors locals que ja s'ha convertit en habitual en diverses proves. El seu germà, l'Óscar Rota, va entrar en el mateix pilot i amb un temps també de 5:08:25 va ser 31è en la classificació general. El 34è, també repetint temps, va ser el també ciclista local i company al Feira Dos Sofás, David Domínguez, en un balanç molt positiu de tots tres, que es van colar entre els millors de la prova. D'altra banda, David de la Cruz i Pau Matarín no van poder acabar la prova, de la mateixa manera que Marta Romance en la cursa femenina.
De la Cruz, quart a la contrarellotge
De la Cruz, per cert, va quedar-se a les portes del seu tercer podi consecutiu en la cursa a contrarellotge de dijous passat. L'experimentat ciclista va tancar la seva participació en la prova amb un quart lloc, a quinze segons del campió Pablo Castrillo, del Movistar Team, que va completar els gairebé 31 quilòmetres de recorregut en 37:40, pel 37:55 del ciclista del Q36.5.
El sabadellenc es presentava com un dels grans candidats al títol després d’imposar-se en l’edició del 2024 i quedar-se a les portes en el 2025, amb el segon lloc. Enguany, va sortir en les últimes posicions, com una de les principals amenaces de Castrillo, però va finalitzar en quarta posició, molt a prop de la zona de podi. A vuit segons del tercer lloc de Pablo Torres de l’UAE Emirates. La segona posició va ser per al seu company d’equip, Xabier Mikel Azparren.