Del pati de l'Escola Pia a la selecció catalana de bàsquet: "Per moments així val la pena tot el camí recorregut"

La selecció catalana de bàsquet tornarà a jugar un partit tres anys després. El Nou Congost de Manresa acollirà aquest diumenge (12:15 h) l'amistós entre el combinat català i Gran Bretanya. Jaume Ponsarnau, seleccionador, va anunciar fa uns dies la llista de setze convocats per al duel amb presència d'alguns jugadors de renom com Joel Parra, Guillem Vives o Pierre Oriola, i també amb un sabadellenc, el pivot Ramon Vilà. "És una cosa que fa molta il·lusió. Quan em van trucar no vaig dubtar a dir que sí. L'últim cop amb la selecció catalana va ser encara en etapa de formació amb 15 o 16 anys. Sempre és especial", afirma.
Format a l'Escola Pia, el jugador local compta amb una gran trajectòria a l'esquena, amb passat en clubs com el Barça, el Casademont Zaragoza, Coviran Granada o el seu pas per la NCAA en l'etapa universitària. "Al final, és un premi també a la trajectòria. Amb aquestes coses t'adones que ha valgut la pena tot el recorregut, que ha estat molt llarg", assegura Vilà.
Al combinat català coincidirà amb diversos jugadors referents del bàsquet estatal, molt consolidats a l'elit i en un partit internacional davant d'una selecció en creixement. "A molts els conec de fa anys i al Jaume (Ponsarnau) també. Em va fer debutar a la màxima categoria i li tinc gran estima. Jugar un partit així és molt maco perquè no ho pots viure massa en la teva carrera. Serà emocionant", apunta.
Adeu al Tizona Burgos
Tot plegat, a més, li arriba al sabadellenc en una etapa de canvis. Després de tres anys al Tizona Burgos, no continuarà la pròxima temporada. "No hi ha un motiu com a tal. S'acabava el contracte i hem decidit no renovar-lo. No hi ha massa més", reconeix. En la 25-26, el conjunt burgalès va salvar la categoria en les últimes jornades després d'un any irregular. "Col·lectivament no ha estat la nostra millor temporada. És cert que l'objectiu no era tan important com en anteriors anys, però se'ns va complicar la salvació bastant. Per sort vam poder tirar-ho endavant", analitza.
Vilà, ara, es troba disputant competicions de 3x3. De fet, arribarà a l'amistós del Nou Congost pràcticament directe des de Mongòlia i a l'espera de trobar un nou equip per a la pròxima temporada. "Sí que vinc d'una temporada una mica irregular, sobretot en el segon tram de la lliga. De moment el meu futur no està decidit. No em vull tancar portes a res. Estic gaudint d'una experiència diferent i tindré temps per decidir", admet el pivot de vint-i-nou anys. Representació sabadellenca en un partit internacional. La selecció catalana tindrà accent local.